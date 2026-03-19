पाकिस्तान अब अमेरिका के लिए सबसे बड़ा परमाणु खतरा बन गया है और ये दावा खुद अमेरिका की टॉप इंटेलिजेंस चीफ ने किया है. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की लॉन्ग रेंज बैलेस्टिक मिसाइल डेवलपमेंट, जिसमें ICBM भी शामिल हैं, अमेरिकी जमीन पर हमले करने में सक्षम हैं.

अमेरिका की राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गैबार्ड ने साफ कहा है कि अमेरिका के लिए सबसे बड़े परमाणु खतरों में पाकिस्तान शामिल है. रूस, चीन, उत्तर कोरिया और पाकिस्तान ये चार देश इस वक्त अमेरिका के लिए सबसे बड़े न्यूक्लियर रिस्क हैं. ईरान, चीन, रूस, उत्तर कोरिया और पाकिस्तान ट्रेडिशनल सिस्टम के साथ-साथ कई नए और एडवांस मिसाइल सिस्टम पर काम कर रहे हैं. उनकी इन क्षमताओं के कारण अमेरिका का होमलैंड अब इन देशों की मारक क्षमता के दायरे में आ चुका है. ऐसे में अब अमेरिका को इस पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है. उन्होंने चेतावनी दी कि ये देश नई और एडवांस मिसाइल तकनीक पर तेजी से काम कर रहे हैं... और अब उनकी मारक क्षमता सीधे अमेरिका के अंदर तक पहुंच सकती है..यानी, अमेरिका का होमलैंड अब पहले जितना सुरक्षित नहीं रहा.

तुलसी गैबार्ड ने साफ कहा अगर ये गठजोड़ मजबूत हुआ, तो ये अमेरिका के लिए भविष्य का बड़ा रणनीतिक खतरा बन सकता है...और ये पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान पर सवाल उठे हैं...पिछले साल ट्रंप ने भी दावा किया था कि पाकिस्तान उन देशों में शामिल है जो परमाणु गतिविधियों को आगे बढ़ा रहे हैं.