पाकिस्तान ने जैश प्रमुख मसूद अजहर पर बढ़ाई इनाम की राशि, भारत ने बताया आंख में धूल झोंकने वाली हरकत
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Published : September 15, 2026 at 11:16 PM IST
भारत ने जैश-ए-मोहम्मद के प्रमुख मसूद अजहर पर इनाम की राशि बढ़ाने के पाकिस्तान के कदम को "दिखावा" और "झूठी घोषणा" करार दिया. विदेश मंत्रालय ने इस्लामाबाद से कहा कि वह "खोखली" घोषणाएं करने के बजाय "ठोस कार्रवाई" करे. पाकिस्तान की फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने अपनी 2026 की सबसे ज्यादा वांछित आतंकवादियों की सूची में जैश-ए-मोहम्मद के प्रमुख मसूद अजहर का नाम शामिल किया है. उसे पकड़ने में मदद करने वाली जानकारी के लिए इनाम की राशि भी 20 लाख पाकिस्तानी रुपये से बढ़ाकर 70 लाख पाकिस्तानी रुपये कर दी गई है. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान इसे "आंख में धूल झोंकने वाली हरकत" बताया. उन्होंने कहा, "पाकिस्तान की ओर से इस तरह के हथकंडे अपनाना और लोगों को गुमराह करने की कोशिशें कोई नई बात नहीं हैं. हमने पहले भी ऐसे हथकंडे देखे हैं."
भारत ने जैश-ए-मोहम्मद के प्रमुख मसूद अजहर पर इनाम की राशि बढ़ाने के पाकिस्तान के कदम को "दिखावा" और "झूठी घोषणा" करार दिया. विदेश मंत्रालय ने इस्लामाबाद से कहा कि वह "खोखली" घोषणाएं करने के बजाय "ठोस कार्रवाई" करे. पाकिस्तान की फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने अपनी 2026 की सबसे ज्यादा वांछित आतंकवादियों की सूची में जैश-ए-मोहम्मद के प्रमुख मसूद अजहर का नाम शामिल किया है. उसे पकड़ने में मदद करने वाली जानकारी के लिए इनाम की राशि भी 20 लाख पाकिस्तानी रुपये से बढ़ाकर 70 लाख पाकिस्तानी रुपये कर दी गई है. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान इसे "आंख में धूल झोंकने वाली हरकत" बताया. उन्होंने कहा, "पाकिस्तान की ओर से इस तरह के हथकंडे अपनाना और लोगों को गुमराह करने की कोशिशें कोई नई बात नहीं हैं. हमने पहले भी ऐसे हथकंडे देखे हैं."