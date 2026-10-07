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इमरान समर्थकों का लॉन्ग मार्च पेशावर के पास, पीएम शहबाज शरीफ के बातचीत के प्रस्ताव को समर्थकों ने ठुकराया

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IMRAN KHAN SUPPORTERS LONG MARCH PAKISTAN (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 7, 2026 at 4:01 PM IST

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पाकिस्तान में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की रिहाई को लेकर हालात लगातार गंभीर होते जा रहे हैं. इमरान समर्थकों का लॉन्ग मार्च अब पेशावर से महज 30 किलोमीटर दूर है और यह खैबर पखतूनख्वा से इस्लामाबाद की ओर बढ़ रहा है. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने प्रदर्शनकारियों को बातचीत का न्योता दिया था. जिसे इमरान समर्थकों ने साफ तौर पर ठुकरा दिया है. उनका कहना है कि वे इमरान खान की रिहाई की मांग से पीछे नहीं हटेंगे.

शहबाज सरकार का मानना है कि इस लंबे प्रदर्शन से देश की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान हो सकता है, जबकि विश्लेषकों का कहना है कि यह मार्च शहबाज सरकार और सेना पर भारी दबाव बना रहा है.

पाकिस्तान में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की रिहाई को लेकर हालात लगातार गंभीर होते जा रहे हैं. इमरान समर्थकों का लॉन्ग मार्च अब पेशावर से महज 30 किलोमीटर दूर है और यह खैबर पखतूनख्वा से इस्लामाबाद की ओर बढ़ रहा है. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने प्रदर्शनकारियों को बातचीत का न्योता दिया था. जिसे इमरान समर्थकों ने साफ तौर पर ठुकरा दिया है. उनका कहना है कि वे इमरान खान की रिहाई की मांग से पीछे नहीं हटेंगे.

शहबाज सरकार का मानना है कि इस लंबे प्रदर्शन से देश की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान हो सकता है, जबकि विश्लेषकों का कहना है कि यह मार्च शहबाज सरकार और सेना पर भारी दबाव बना रहा है.

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