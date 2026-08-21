पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को आज तड़के कड़ी सुरक्षा के बीच रावलपिंडी की अदियाला जेल से इस्लामाबाद के शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया. पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वहां की सरकार के ये कदम उठाया. कोर्ट ने आदेश दिया था कि जेल में बंद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के संस्थापक को व्यापक मेडिकल जांच और देखभाल के लिए दो दिनों के भीतर इस्लामाबाद के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाया जाए. स्थानीय लोगों ने इस पर खुशी जताई है. पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला उस रिपोर्ट के एक दिन बाद आया जो अडियाला जेल के सुपरिटेंडेंट ने कोर्ट में पूर्व प्रधानमंत्री की सेहत के बारे में सौंपी थी. रिपोर्ट में उनके ब्लड प्रेशर और हार्ट बीट में चढ़ाव-उतार, सिरदर्द और बेचैनी की बात कही गई थी.