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पाकिस्तान: खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में इमरजेंसी के बाद इमरान की पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री को हिरासत में लिया गया

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पूर्व मुख्यमंत्री सोहेल अफरीदी हिरासत में (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 12, 2026 at 11:06 PM IST

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खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में इमरजेंसी लागू होने के बाद पुलिस ने पूर्व मुख्यमंत्री सोहेल अफरीदी और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के सात अन्य नेताओं को सुरक्षा के लिहाज़ से हिरासत में ले लिया है. रविवार को उत्तर-पश्चिमी प्रांत में बिगड़ती कानून-व्यवस्था की स्थिति के कारण इमरजेंसी लागू की गई थी. इसके तुरंत बाद अफरीदी और अन्य नेताओं को हिरासत में ले लिया गया. इस कदम से जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी PTI के नेतृत्व वाली प्रांतीय सरकार का कामकाज भी रुक गया. इमरजेंसी तब लागू की गई जब PTI, अफरीदी के नेतृत्व में विरोध मार्च निकाल रही थी और खान की रिहाई तथा उनके इलाज की मांग कर रही थी.

खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में इमरजेंसी लागू होने के बाद पुलिस ने पूर्व मुख्यमंत्री सोहेल अफरीदी और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के सात अन्य नेताओं को सुरक्षा के लिहाज़ से हिरासत में ले लिया है. रविवार को उत्तर-पश्चिमी प्रांत में बिगड़ती कानून-व्यवस्था की स्थिति के कारण इमरजेंसी लागू की गई थी. इसके तुरंत बाद अफरीदी और अन्य नेताओं को हिरासत में ले लिया गया. इस कदम से जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी PTI के नेतृत्व वाली प्रांतीय सरकार का कामकाज भी रुक गया. इमरजेंसी तब लागू की गई जब PTI, अफरीदी के नेतृत्व में विरोध मार्च निकाल रही थी और खान की रिहाई तथा उनके इलाज की मांग कर रही थी.

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