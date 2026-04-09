अमेरिका-ईरान सीजफायर पर पाकिस्तान का दावा सवालों में आ गया है. अमेरिका ने साफ कह दिया है कि शहबाज शरीफ की बात सही नहीं है. अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने उस दावे को खारिज कर दिया है, जिसमें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा था कि लेबनान भी इस शांति वार्ता का हिस्सा था. वेंस ने साफ कहा कि अमेरिका ने कभी ऐसा कोई वादा नहीं किया और न ही लेबनान को बातचीत में शामिल किया गया. उनके मुताबिक सीजफायर का फोकस सिर्फ ईरान, इजराइल और खाड़ी के अरब देशों तक सीमित था.

इस बयान के बाद पाकिस्तान की भूमिका पर भी सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि उसने खुद को इस डील का अहम खिलाड़ी बताया था. रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने ईरान तक अपना प्रस्ताव पहुंचाने के लिए पाकिस्तान का इस्तेमाल किया, लेकिन उसकी भूमिका सिर्फ एक मैसेंजर तक सीमित रही. यानी जिस डील का क्रेडिट पाकिस्तान लेने की कोशिश कर रहा था, उसमें उसकी असली भूमिका कितनी थी, अब इस पर बहस तेज हो गई है.