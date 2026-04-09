ETV Bharat / Videos

अमेरिका-ईरान सीजफायर पर पाकिस्तान बेनकाब? वेंस ने शहबाज शरीफ के दावे को किया खारिज - PAKISTAN EXPOSED ON CEASEFIRE

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
अमेरिका-ईरान सीजफायर पर पाकिस्तान बेनकाब? (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 9, 2026 at 8:57 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

अमेरिका-ईरान सीजफायर पर पाकिस्तान का दावा सवालों में आ गया है. अमेरिका ने साफ कह दिया है कि शहबाज शरीफ की बात सही नहीं है. अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने उस दावे को खारिज कर दिया है, जिसमें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा था कि लेबनान भी इस शांति वार्ता का हिस्सा था. वेंस ने साफ कहा कि अमेरिका ने कभी ऐसा कोई वादा नहीं किया और न ही लेबनान को बातचीत में शामिल किया गया. उनके मुताबिक सीजफायर का फोकस सिर्फ ईरान, इजराइल और खाड़ी के अरब देशों तक सीमित था.

इस बयान के बाद पाकिस्तान की भूमिका पर भी सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि उसने खुद को इस डील का अहम खिलाड़ी बताया था. रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने ईरान तक अपना प्रस्ताव पहुंचाने के लिए पाकिस्तान का इस्तेमाल किया, लेकिन उसकी भूमिका सिर्फ एक मैसेंजर तक सीमित रही. यानी जिस डील का क्रेडिट पाकिस्तान लेने की कोशिश कर रहा था, उसमें उसकी असली भूमिका कितनी थी, अब इस पर बहस तेज हो गई है.

अमेरिका-ईरान सीजफायर पर पाकिस्तान का दावा सवालों में आ गया है. अमेरिका ने साफ कह दिया है कि शहबाज शरीफ की बात सही नहीं है. अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने उस दावे को खारिज कर दिया है, जिसमें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा था कि लेबनान भी इस शांति वार्ता का हिस्सा था. वेंस ने साफ कहा कि अमेरिका ने कभी ऐसा कोई वादा नहीं किया और न ही लेबनान को बातचीत में शामिल किया गया. उनके मुताबिक सीजफायर का फोकस सिर्फ ईरान, इजराइल और खाड़ी के अरब देशों तक सीमित था.

इस बयान के बाद पाकिस्तान की भूमिका पर भी सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि उसने खुद को इस डील का अहम खिलाड़ी बताया था. रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने ईरान तक अपना प्रस्ताव पहुंचाने के लिए पाकिस्तान का इस्तेमाल किया, लेकिन उसकी भूमिका सिर्फ एक मैसेंजर तक सीमित रही. यानी जिस डील का क्रेडिट पाकिस्तान लेने की कोशिश कर रहा था, उसमें उसकी असली भूमिका कितनी थी, अब इस पर बहस तेज हो गई है.

For All Latest Updates

TAGGED:

PAKISTAN EXPOSED ON CEASEFIRE
पाकिस्तान बेनकाब
शहबाज शरीफ
अमेरिका ईरान सीजफायर
PAKISTAN EXPOSED ON CEASEFIRE

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Hindi Team

...view details

संबंधित ख़बरें

मछली पर सियासी महाभारत

पश्चिम बंगाल में मछली पर सियासी महाभारत, पीएम मोदी बोले- बीजेपी सत्ता में आई तो मछली उत्पादन बढ़ाया जाएगा

April 9, 2026 at 8:53 PM IST
डेविड मिलर की गलती डीसी को पड़ी भारी

IPL 2026: डेविड मिलर की गलती डीसी को पड़ी भारी, जीटी ने रोमांचक मुकाबले में महज एक रन से हराया

April 9, 2026 at 8:13 PM IST
चुनावी मैदान में ग्रामीण

तमिलनाडु विधानसभा चुनाव: तिरुपुर में ग्रामीण स्थानीय मुद्दों को सुलझाने के लिए चुनाव मैदान में उतरे

April 9, 2026 at 4:25 PM IST
क्या 2029 से महिलाओं को मिलेगा 33% आरक्षण?

महिला आरक्षण पर बड़ा संकेत: क्या 2029 से महिलाओं को मिलेगा 33% आरक्षण?

April 9, 2026 at 4:19 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.