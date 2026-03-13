पाकिस्तान ने की अफगानिस्तान में एयरस्ट्राइक, काबुल में घरों पर बमबारी - PAKISTAN AIRSTRIKE IN AFGHANISTAN
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Published : March 13, 2026 at 8:34 PM IST
पाकिस्तान ने गुरुवार रात अफगानिस्तान की सीमा के अंदर घुसकर कई इलाकों में हवाई हमले किए हैं और इन हमलों में आम लोगों की मौत की खबर सामने आई है. काबुल पुलिस के प्रवक्ता खलील जदरान के मुताबिक राजधानी काबुल में घरों पर हुई बमबारी में चार लोगों की मौत हो गई जबकि 15 लोग घायल हुए हैं. तालिबान सरकार के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने बताया कि इन हमलों में दक्षिणी प्रांत कंधार को भी निशाना बनाया गया. कंधार वही इलाका है जहां तालिबान शासन के सुप्रीम लीडर का निवास है. इसके अलावा पूर्वी प्रांत पक्तिया और पक्तिका में भी हमलों की खबर सामने आई है, जो पाकिस्तान की सीमा से लगे हुए हैं. तालिबान का कहना है कि अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल पाकिस्तान में आतंकी हमलों के लिए नहीं होने दिया जाता. दरअसल पाकिस्तान ने पिछले महीने से अफगानिस्तान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की एक नई लहर शुरू की है. इसे “ऑपरेशन गजब लिल-हक” नाम दिया गया है, जो पाकिस्तान में बढ़ते आतंकी हमलों के बाद शुरू किया गया.
पाकिस्तान ने गुरुवार रात अफगानिस्तान की सीमा के अंदर घुसकर कई इलाकों में हवाई हमले किए हैं और इन हमलों में आम लोगों की मौत की खबर सामने आई है. काबुल पुलिस के प्रवक्ता खलील जदरान के मुताबिक राजधानी काबुल में घरों पर हुई बमबारी में चार लोगों की मौत हो गई जबकि 15 लोग घायल हुए हैं. तालिबान सरकार के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने बताया कि इन हमलों में दक्षिणी प्रांत कंधार को भी निशाना बनाया गया. कंधार वही इलाका है जहां तालिबान शासन के सुप्रीम लीडर का निवास है. इसके अलावा पूर्वी प्रांत पक्तिया और पक्तिका में भी हमलों की खबर सामने आई है, जो पाकिस्तान की सीमा से लगे हुए हैं. तालिबान का कहना है कि अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल पाकिस्तान में आतंकी हमलों के लिए नहीं होने दिया जाता. दरअसल पाकिस्तान ने पिछले महीने से अफगानिस्तान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की एक नई लहर शुरू की है. इसे “ऑपरेशन गजब लिल-हक” नाम दिया गया है, जो पाकिस्तान में बढ़ते आतंकी हमलों के बाद शुरू किया गया.