ETV Bharat / Videos

पाकिस्तान ने की अफगानिस्तान में एयरस्ट्राइक, काबुल में घरों पर बमबारी - PAKISTAN AIRSTRIKE IN AFGHANISTAN

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
पाकिस्तान ने की अफगानिस्तान में एयरस्ट्राइक (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 13, 2026 at 8:34 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

पाकिस्तान ने गुरुवार रात अफगानिस्तान की सीमा के अंदर  घुसकर कई इलाकों में हवाई हमले किए हैं और इन हमलों में आम लोगों की मौत की खबर सामने आई है. काबुल पुलिस के प्रवक्ता खलील जदरान के मुताबिक राजधानी काबुल में घरों पर हुई बमबारी में चार लोगों की मौत हो गई जबकि 15 लोग घायल हुए हैं. तालिबान सरकार के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने बताया कि इन हमलों में दक्षिणी प्रांत कंधार को भी निशाना बनाया गया. कंधार वही इलाका है जहां तालिबान शासन के सुप्रीम लीडर का निवास है. इसके अलावा पूर्वी प्रांत पक्तिया और पक्तिका में भी हमलों की खबर सामने आई है, जो पाकिस्तान की सीमा से लगे हुए हैं. तालिबान का कहना है कि अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल पाकिस्तान में आतंकी हमलों के लिए नहीं होने दिया जाता. दरअसल पाकिस्तान ने पिछले महीने से अफगानिस्तान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की एक नई लहर शुरू की है. इसे “ऑपरेशन गजब लिल-हक” नाम दिया गया है, जो पाकिस्तान में बढ़ते आतंकी हमलों के बाद शुरू किया गया.

पाकिस्तान ने गुरुवार रात अफगानिस्तान की सीमा के अंदर  घुसकर कई इलाकों में हवाई हमले किए हैं और इन हमलों में आम लोगों की मौत की खबर सामने आई है. काबुल पुलिस के प्रवक्ता खलील जदरान के मुताबिक राजधानी काबुल में घरों पर हुई बमबारी में चार लोगों की मौत हो गई जबकि 15 लोग घायल हुए हैं. तालिबान सरकार के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने बताया कि इन हमलों में दक्षिणी प्रांत कंधार को भी निशाना बनाया गया. कंधार वही इलाका है जहां तालिबान शासन के सुप्रीम लीडर का निवास है. इसके अलावा पूर्वी प्रांत पक्तिया और पक्तिका में भी हमलों की खबर सामने आई है, जो पाकिस्तान की सीमा से लगे हुए हैं. तालिबान का कहना है कि अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल पाकिस्तान में आतंकी हमलों के लिए नहीं होने दिया जाता. दरअसल पाकिस्तान ने पिछले महीने से अफगानिस्तान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की एक नई लहर शुरू की है. इसे “ऑपरेशन गजब लिल-हक” नाम दिया गया है, जो पाकिस्तान में बढ़ते आतंकी हमलों के बाद शुरू किया गया.

For All Latest Updates

TAGGED:

PAKISTAN AIRSTRIKE IN AFGHANISTAN
PAKISTAN
AFGHANISTAN
AIRSTRIKE
PAKISTAN AIRSTRIKE IN AFGHANISTAN

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Hindi Team

...view details

संबंधित ख़बरें

'कोई धर्मांतरण नहीं, कोई लव जिहाद नहीं'

'कोई धर्मांतरण नहीं, कोई लव जिहाद नहीं': विवादों पर बोले मोनालिसा और फरमान

March 13, 2026 at 7:29 PM IST
जंग के बीच मोदी का ईरान को कॉल

मिडिल ईस्ट में जंग के बीच मोदी का ईरान को कॉल, तेल सप्लाई और भारतीयों की सुरक्षा पर चर्चा

March 13, 2026 at 7:22 PM IST
सेना ने संभाला मोर्चा, कर्फ्यू जारी

मेघालय में आगजनी और लूटपाट, सेना ने संभाला मोर्चा, कर्फ्यू जारी

March 12, 2026 at 11:05 PM IST
क्या भारतीय सामान पर लग सकता है भारी टैरिफ?

अमेरिका की नई ट्रेड जांच: क्या भारतीय सामान पर लग सकता है भारी टैरिफ?

March 12, 2026 at 10:44 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.