अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में पाकिस्तान ने हवाई हमला किया. ये हमला एक हॉस्पिटल पर किया गया. वहां ऐसी तबाही मची, जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया.

ये हमला काबुल में एक नशा मुक्ति केंद्र पर किया गया. तालिबानी सरकार के मुताबिक इस हमले में अब तक 400 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि करीब 250 लोग घायल बताए जा रहे हैं.

अफगानिस्तान के इस्लामिक अमीरात के उप प्रवक्ता हमदुल्ला फितरत के मुताबिक, ये हमला रात करीब 9 बजे किया गया…निशाना था 2000 बिस्तरों वाला ‘उम्मीद एडिक्शन ट्रीटमेंट हॉस्पिटल’…जो नशा मुक्ति के लिए समर्पित एक बड़ा केंद्र है. हमले के बाद अस्पताल का बड़ा हिस्सा पूरी तरह तबाह हो गया. मौके पर भीषण आग लग गई और राहत-बचाव दल अब भी मलबे में फंसे लोगों को निकालने में जुटे हैं.

भारत ने भी इस मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र में उठाते हुए पाकिस्तान पर निशाना साधा है…भारत ने सवाल किया है कि रमजान के महीने में अफगानिस्तान पर बमबारी को आखिर किस श्रेणी में रखा जाए.