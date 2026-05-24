पाकिस्तान: क्वेटा में रेलवे ट्रैक पर ब्लास्ट, 24 की मौत, 50 से अधिक घायल - QUETTA EXPLOSION ON RAILWAY TRACK
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : May 24, 2026 at 4:20 PM IST
पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में रविवार को रेलवे ट्रैक पर एक शक्तिशाली ब्लास्ट होने की खबर मिली है. ताजा जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान के अशांत दक्षिण-पश्चिमी प्रांत बलूचिस्तान के क्वेटा में चमन फाटक रेलवे इलाके के पास रविवार को हुए एक भयानक धमाके में कम से कम 24 लोग मारे गए और 50 से ज्यादा घायल हो गए. अधिकारियों ने इस हमले को एक टारगेटेड ऑपरेशन बताया है. यह तब हुआ जब मिलिट्री के लोगों और उनके परिवारों को ले जा रही एक ट्रेन शहर से गुजर रही थी. अधिकारियों के मुताबिक, धमाका एक विस्फोटक से भरी गाड़ी की वजह से हुआ, जिसने चमन फाटक पर एक सिग्नल पार करते समय ट्रेन के एक डिब्बे को टक्कर मार दी. जियो न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक, धमाके की तेजी से कई डिब्बे पटरी से उतर गए और कुछ पलट गए. डॉन ने APP के हवाले से बताया कि धमाका सुबह 8 बजे के कुछ देर बाद हुआ और लोकोमोटिव समेत तीन डिब्बे पटरी से उतर गए, जबकि दो डिब्बे पलट गए. रिपोर्ट्स से पता चलता है कि पेशावर जाने वाली जफ्फार एक्सप्रेस नाम की ट्रेन में आने वाली ईद की छुट्टियों के लिए मिलिट्री के लोग और उनके परिवार जा रहे थे.
पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में रविवार को रेलवे ट्रैक पर एक शक्तिशाली ब्लास्ट होने की खबर मिली है. ताजा जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान के अशांत दक्षिण-पश्चिमी प्रांत बलूचिस्तान के क्वेटा में चमन फाटक रेलवे इलाके के पास रविवार को हुए एक भयानक धमाके में कम से कम 24 लोग मारे गए और 50 से ज्यादा घायल हो गए. अधिकारियों ने इस हमले को एक टारगेटेड ऑपरेशन बताया है. यह तब हुआ जब मिलिट्री के लोगों और उनके परिवारों को ले जा रही एक ट्रेन शहर से गुजर रही थी. अधिकारियों के मुताबिक, धमाका एक विस्फोटक से भरी गाड़ी की वजह से हुआ, जिसने चमन फाटक पर एक सिग्नल पार करते समय ट्रेन के एक डिब्बे को टक्कर मार दी. जियो न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक, धमाके की तेजी से कई डिब्बे पटरी से उतर गए और कुछ पलट गए. डॉन ने APP के हवाले से बताया कि धमाका सुबह 8 बजे के कुछ देर बाद हुआ और लोकोमोटिव समेत तीन डिब्बे पटरी से उतर गए, जबकि दो डिब्बे पलट गए. रिपोर्ट्स से पता चलता है कि पेशावर जाने वाली जफ्फार एक्सप्रेस नाम की ट्रेन में आने वाली ईद की छुट्टियों के लिए मिलिट्री के लोग और उनके परिवार जा रहे थे.