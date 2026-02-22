अफगानिस्तान पर पाकिस्तान का हवाई हमला, महिलाओं-बच्चों सहित दर्जनों लोगों मारे गए, आत्मघाती हमलों के जवाब में किए हमले - PAKISTAN AIRSTRIKES IN AFGHANISTAN
Published : February 22, 2026 at 6:04 PM IST
अफगानिस्तान में पाकिस्तान ने 7 जगहों पर हमले किए. इस्लामाबाद ने रविवार को कहा कि इस हमले में अफगानिस्तान के बॉर्डर इलाके में आतंकवादी ग्रुप के ठिकानों को निशाना बनाया गया. जिनमें पाकिस्तानी-तालिबान और उसके साथियों के आतंकवादी कैंप शामिल हैं. जिन पर हाल ही में पाकिस्तान में आत्मघाती हमले करने का आरोप हैं. पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार के एक्स पर पोस्ट में कहा कि पाकिस्तान ने इस्लामिक स्टेट ग्रुप के एक साथी को भी निशाना बनाया. इसमें ये नहीं बताया गया कि हमले कहां किए गए. दूसरी तरफ अफगान सरकार के प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने रविवार को X पर पोस्ट किया कि पाकिस्तान ने पक्तिका प्रांतों में आम नागरिकों पर बमबारी की जिसमें महिलाओं और बच्चों सहित दर्जनों लोग मारे गए और घायल हुए हैं. पाकिस्तान ने कहा कि ये हमले दो हफ्ते पहले इस्लामाबाद की एक शिया मस्जिद में हुए सुसाइड ब्लास्ट और शनिवार को हुए एक हमले समेत, नॉर्थ-वेस्ट पाकिस्तान में हाल ही में हुए दूसरे आत्मघाती बम धमाकों के जवाब में किए गए. इस्लामिक स्टेट ग्रुप ने पाकिस्तान की मस्जिद में हुए बम धमाके की ज़िम्मेदारी ली थी. जिसमें कम से कम 40 लोग मारे गए थे और 160 से ज़्यादा घायल हुए थे. यह 2008 के मैरियट होटल बम धमाके के बाद इस्लामाबाद पर हुआ सबसे खतरनाक हमला था. 2021 में काबुल में तालिबान के कब्जे के बाद से अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच विवाद बढ़ता गया है. इस्लामाबाद, काबुल पर मिलिटेंट ग्रुप्स, खासकर पाकिस्तानी तालिबान को पनाह देने का आरोप लगाता है. वहीं काबूल की तालिबान सरकार इन आरोपों से इनकार करती है.
