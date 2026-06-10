अफगानिस्तान में पाकिस्तान की एयरस्ट्राइक का दावा, 11 बच्चों समेत 13 लोगों की मौत - PAKISTAN • AFGHANISTAN
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Published : June 10, 2026 at 4:00 PM IST
अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने आरोप लगाया है कि पाकिस्तान ने उसके क्षेत्र में हवाई हमले किए, जिनमें 11 बच्चों, एक महिला और एक बुजुर्ग सहित 13 लोगों की मौत हो गई. तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद के अनुसार, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के हवाई क्षेत्र का उल्लंघन करते हुए कुनार, खोस्त और पक्तिका प्रांतों में रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया. इस हमले में कई महिलाएं भी घायल हुई हैं. हालांकि पाकिस्तान ने अभी तक इस कार्रवाई की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है. घटना ऐसे समय हुई है जब दोनों देशों के बीच सीमा पर तनाव लगातार बढ़ रहा है. पाकिस्तान का आरोप है कि तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) के लड़ाके अफगानिस्तान से संचालित होते हैं, जबकि तालिबान सरकार इन आरोपों को लगातार खारिज करती रही है.
अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने आरोप लगाया है कि पाकिस्तान ने उसके क्षेत्र में हवाई हमले किए, जिनमें 11 बच्चों, एक महिला और एक बुजुर्ग सहित 13 लोगों की मौत हो गई. तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद के अनुसार, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के हवाई क्षेत्र का उल्लंघन करते हुए कुनार, खोस्त और पक्तिका प्रांतों में रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया. इस हमले में कई महिलाएं भी घायल हुई हैं. हालांकि पाकिस्तान ने अभी तक इस कार्रवाई की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है. घटना ऐसे समय हुई है जब दोनों देशों के बीच सीमा पर तनाव लगातार बढ़ रहा है. पाकिस्तान का आरोप है कि तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) के लड़ाके अफगानिस्तान से संचालित होते हैं, जबकि तालिबान सरकार इन आरोपों को लगातार खारिज करती रही है.