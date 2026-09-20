पाकिस्तान: पीटीआई के विरोध-प्रदर्शन से पहले इमरान की बहन को हिरासत में लिया गया

पाकिस्तानी अधिकारियों ने जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की बहन अलीमा खान को अगले हफ्ते उनकी (इमरान) पार्टी के प्रस्तावित विरोध-प्रदर्शन से पहले रविवार को हिरासत में ले लिया. सूत्रों के मुताबिक, अलीमा को लाहौर में हिरासत में लेकर कोट लखपत जेल भेज दिया गया. वह 73 वर्षीय इमरान की रिहाई के लिए आवाज उठाती रही हैं, जो 2023 से जेल में बंद हैं. अलीमा को पंजाब सार्वजनिक व्यवस्था रखरखाव अध्यादेश, 1960 के तहत हिरासत में लिया गया है. इस कानून के तहत स्थानीय पुलिस को किसी भी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करने की अनुमति होती है, जिसे सार्वजनिक शांति के लिए खतरा माना जाता है. लाहौर के उपायुक्त मोहम्मद अली एजाज ने 30 दिन की अवधि के लिए यह हिरासत आदेश जारी किया. अलीमा को इमरान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के 27 सितंबर को होने वाले विरोध-प्रदर्शन से पहले हिरासत में लिया गया है. इस बीच, अलीमा के बेटे, शाहरेज खान ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि अलीमा खान को सुबह घर से निकलने के बाद “किडनैप” कर लिया गया था. उन्होंने कहा कि परिवार को उनसे कोई संपर्क नहीं है और न ही उनके ठिकाने की कोई खबर है. वह लाहौर में अपने ख़िलाफ़ सभी केस में बेल पर हैं. हम सरकार से मांग करते हैं कि वह तुरंत उनकी लोकेशन बताए और उनकी सुरक्षित वापसी पक्की करे.”