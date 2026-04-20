पहलगाम आतंकी हमले की पहली बरसी से पहले पूरे कश्मीर में पर्यटन स्थलों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है. सभी सुरक्षा एजेंसियों को पहलगाम आतंकी हमले की बरसी की पूर्व संध्या पर खासकर पर्यटन स्थलों के आस-पास, किसी भी संभावित विध्वंसक गतिविधि के प्रति सतर्क रहने को कहा गया है. वरिष्ठ अधिकारियों ने हाल ही में इन व्यवस्थाओं की समीक्षा की. 22 अप्रैल, 2025 को पहलगाम के सुरम्य बैसरन घास के मैदान में एक नृशंस आतंकी हमला हुआ था, जिसमें 25 पर्यटकों और एक स्थानीय पोनी-राइड ऑपरेटर की मौत हो गई थी. लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादियों द्वारा किए गए इस क्रूर हमले के कारण लगभग 50 पर्यटन स्थलों को बंद करना पड़ा. बाद में सुरक्षा ऑडिट के बाद इनमें से कुछ स्थलों को चरणबद्ध तरीके से फिर से खोला गया. अब लगभग एक साल बाद पहलगाम के मशहूर घास के मैदान एक बार फिर पर्यटकों की चहल-पहल से गुलजार हैं. अनंतनाग जिले में स्थित इस 'मिनी स्विट्जरलैंड' में आने का फैसला करने वाला कोई भी पर्यटक अपने फैसले पर पछता नहीं रहा है, क्योंकि यह जगह पिछले साल हुए आतंकी हमले के साये से बाहर निकल रही है.