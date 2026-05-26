PM मोदी और के पजानिवेल के बीच पद्म पुरस्कार समारोह में हुआ एक भावुक पल सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह के दौरान पद्मश्री सम्मान लेने पहुंचे गुरु पजानिवेल ने मंच पर पहुंचते ही प्रधानमंत्री मोदी को साष्टांग प्रणाम किया. इस दृश्य ने पूरे समारोह का ध्यान अपनी ओर खींच लिया. पजानिवेल को प्राचीन तमिल मार्शल आर्ट ‘सिलंबम’ को बढ़ावा देने के लिए सम्मानित किया गया. उन्होंने हजारों छात्रों को इस पारंपरिक युद्ध कला की ट्रेनिंग दी है. समारोह में द्रौपदी मुर्मू ने कुल 66 हस्तियों को पद्म पुरस्कार प्रदान किए. लोगों ने इस पल को भारतीय संस्कृति और विनम्रता की मिसाल बताया.