दिल्ली: आज यानि सोमवार 25 मई को पद्म पुरस्कार 2026 समारोह आयोजित राष्ट्रपति भवन में आयोजित किया जा रहा है. पद्म पुरस्कार देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक हैं, जो तीन श्रेणियों में प्रदान किए जाते हैं- पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू विजेताओं को ये प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान प्रदान कर रही हैं. एक्टर धर्मेंद्र को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया. हेमा अपनी बेटी अहाना संग राष्ट्रपति भवन पहुंची थीं. पुरस्कार लेते वक्त वो भावुक दिखीं. वहीं बेटी अहाना अपने आंसुओं को कंट्रोल नहीं कर पाईं. वो पिता के लिए तालियां बजाते हुए रोने लगीं. ये पल धर्मेंद्र के फैंस को भावुक कर गया है.