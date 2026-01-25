ETV Bharat / Videos

पद्म पुरस्कार 2026 की घोषणा, धर्मेंद्र समेत पांच लोगों को पद्म विभूषण, शिबू सोरेन-अलका याग्निक को पद्म भूषण - PADMA AWARDS 2026

पद्म पुरस्कार 2026 की घोषणा (ETV Bharat)

Published : January 25, 2026 at 10:45 PM IST

केंद्र सरकार ने रविवार को पद्म पुरस्कार 2026 की घोषणा कर दी. यह पुरस्कार प्रतिवर्ष विभिन्न क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले लोगों को प्रदान किया जाता है. वहीं सरकार ने पद्म विभूषण पुरस्कार के नाम भी घोषित कर दिए हैं. साल 2026 के लिए राष्ट्रपति ने 131 पद्म अवॉर्ड देने की मंज़ूरी दी है. इस लिस्ट में पांच पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्म श्री अवॉर्ड शामिल हैं. अवॉर्ड पाने वालों में उन्नीस महिलाएं हैं, जबकि लिस्ट में विदेशी नागरिक, प्रवासी भारतीय (NRIs), भारतीय मूल के व्यक्ति (PIOs) और भारत के विदेशी नागरिक (OCIs) कैटेगरी के छह लोग भी शामिल हैं. साथ ही 16 अवॉर्ड पाने वालों को मरणोपरांत सम्मानित किया गया है. क्रिकेटर रोहित शर्मा और हॉकी खिलाड़ी सविता पुनिया के अलावा भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर भुल्लर को पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा.

पद्म विभूषण पाने वालों में स्वर्गीय धर्मेंद्र सिंह देओल (मरणोपरांत) को कला के क्षेत्र में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है. इसके अलावा केटी थामस सार्वजनिक सेवा, सुश्री एन रंजन कला , पी नारायणन साहित्य और शिक्षा और स्वर्गीय वी एस अच्युतानंदन को सार्वजनिक सेवा के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है.

पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने वालों में कर्नाटक के अंके गौड़ा और महाराष्ट्र की आर्मिडा फर्नांडीज को गुमनाम नायकों की श्रेणी में पद्म श्री से सम्मानित किया जाएगा. इसी प्रकार मध्यप्रदेश के भगवदास रैकवार और जम्मू कश्मीर के बृज लाल भट को गुमनाम नायकों की श्रेणी में पद्म श्री से सम्मानित किया जाएगा. इसी श्रेणी में छत्तीसगढ़ के बुदरी थाती और ओडिशा के चरण हेम्ब्रम और उत्तर प्रदेश के चिरंजी लाल यादव, गुजरात के धार्मिकलाल चुन्नीलाल पंड्या शामिल हैं.

भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल पद्म पुरस्कार तीन श्रेणियों, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री में प्रदान किए जाते हैं. यह सम्मान कला, सामाजिक कार्य, जन-प्रशासन, विज्ञान , व्यापार और उद्योग, चिकित्सा, साहित्य और शिक्षा, खेल, सिविल सेवा समेत विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाले व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है. पद्म विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए, पद्म भूषण उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए, जबकि पद्म श्री किसी भी क्षेत्र में उल्लेखनीय सेवा के लिए प्रदान किया जाता है.

