नर्मदापुरम: हिल स्टेशन पचमढ़ी में आयोजित कांग्रेस के प्रशिक्षण शिविर में शामिल होने आए प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी अलग ही रंग में दिखे. वे कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ पचमढ़ी के लोकल बाजार पहुंचे. यहां जीतू पटवारी एक चाय दुकान के अंदर कढ़ाई में पक रहे दूध को अपने हाथों से बनाकर कार्यकर्ताओं को पिलाया. इसके बाद चाय की दुकान पर बैठकर कार्यकर्ताओं से चर्चा भी की. इसके अलावा वे लोकल दुकानों पर खरीदारी करते हुए भी नजर आए. उनका यह अंदाज लोकल दुकानदारों को बहुत पंसद आया. वहीं, प्रशिक्षण शिविर में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने भाजपा पर भी निशाना साधा. कहा,"देश में एक ही पार्टी है, जो संविधान के पालन पर जोर देती. कांग्रेस पूरे देश में प्रेम, मोहब्बत, एकता और भाईचारा की बात करती है. जबकि भाजपा लोगों को तोड़ने का काम करती है.