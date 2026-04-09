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छोटा सा सैलून चलाने वाले को मिला ₹72 लाख का GST नोटिस, बैंक खाता फ्रीज - GST NOTICE FOR BARBER

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72 लाख का GST नोटिस (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 9, 2026 at 9:50 PM IST

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हेयर कटिंग की दुकान चलाने वाले एक व्यक्ति को 72 लाख रुपये जीएसटी भुगतान करने का नोटिस मिला है. इतना ही नहीं उसका बैंक खाता भी फ्रीज कर दिया गया है. बताया जाता है कि विजयवाड़ा के पंजा सेंटर इलाके में एक छोटी सी नाई की दुकान (सैलून) चलाने वाले श्रीनिवास राव को जीएसटी अधिकारियों से 72 लाख रुपये टैक्स के भुगतान का नोटिस भेजा है. अधिकारियों ने उसका बैंक खाता भी फ्रीज कर दिया है. पीड़ित व्यक्ति के द्वारा सवाल भी उठाया गया है कि विशाखापत्तनम में किए गए करोड़ों के बिजनेस के लिए लाखों रुपये के जीएसटी बकाए की मांग वाले नोटिस से परेशान किया जा रहा है, जबकि वह पिछले 40 सालों से विजयवाड़ा में एक छोटा सा सैलून चलाकर बस गुजारा कर रहा है.

हेयर कटिंग की दुकान चलाने वाले एक व्यक्ति को 72 लाख रुपये जीएसटी भुगतान करने का नोटिस मिला है. इतना ही नहीं उसका बैंक खाता भी फ्रीज कर दिया गया है. बताया जाता है कि विजयवाड़ा के पंजा सेंटर इलाके में एक छोटी सी नाई की दुकान (सैलून) चलाने वाले श्रीनिवास राव को जीएसटी अधिकारियों से 72 लाख रुपये टैक्स के भुगतान का नोटिस भेजा है. अधिकारियों ने उसका बैंक खाता भी फ्रीज कर दिया है. पीड़ित व्यक्ति के द्वारा सवाल भी उठाया गया है कि विशाखापत्तनम में किए गए करोड़ों के बिजनेस के लिए लाखों रुपये के जीएसटी बकाए की मांग वाले नोटिस से परेशान किया जा रहा है, जबकि वह पिछले 40 सालों से विजयवाड़ा में एक छोटा सा सैलून चलाकर बस गुजारा कर रहा है.

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