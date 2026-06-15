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ओवैसी का प्रधानमंत्री मोदी से एक सवाल: "ट्रंप का नाम आपकी जुबां पर क्यों नहीं आता !" - OWAISI QUESTION TO PM

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ओवैसी का प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 15, 2026 at 5:49 PM IST

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 AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहाकि ईरान और ओमान के दरमियान समंदर में हमारी कश्ती पर अमेरिकी मिसाइल हमले में हमारे तीन सपूत जान गंवा बैठे...हम इसका कंडेम भी नहीं कर पा रहे हैं. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नाम तक प्रधानमंत्री मोदी की ज़ुबान पर क्यों नहीं आ रहा है. ओवैसी ने पीएम से सवाल किया कि ​"भारत के प्रधानमंत्री आपकी ज़ुबान पर डोनाल्ड ट्रम्प का नाम क्यों नहीं आता?" AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओवैसी एक दिन के चुनावी दौरे पर बहराइच पहुंचे. इस दौरान उन्होंने देर शाम को जिले की मटेरा विधानसभा में स्थित शंकरपुर इलाके में जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा व समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा. वहीं उन्होंने अपने पहले प्रत्याशी की भी घोषणा भी की. जनसभा के दौरान उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि "उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर के नाम पर कई मासूम लोगों को तकलीफ दी जा रही है. मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार 17 हजार एंकाउंटर हुए हैं, जबकि संविधान किसी भी धर्म और वर्ग के साथ भेदभाव की इजाजत नहीं देता. हम जानते हैं कि जहाँ पर भी भाजपा की सरकार है, वहां बुलडोजर से किसके घर गिराए जाते हैं."

 AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहाकि ईरान और ओमान के दरमियान समंदर में हमारी कश्ती पर अमेरिकी मिसाइल हमले में हमारे तीन सपूत जान गंवा बैठे...हम इसका कंडेम भी नहीं कर पा रहे हैं. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नाम तक प्रधानमंत्री मोदी की ज़ुबान पर क्यों नहीं आ रहा है. ओवैसी ने पीएम से सवाल किया कि ​"भारत के प्रधानमंत्री आपकी ज़ुबान पर डोनाल्ड ट्रम्प का नाम क्यों नहीं आता?" AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओवैसी एक दिन के चुनावी दौरे पर बहराइच पहुंचे. इस दौरान उन्होंने देर शाम को जिले की मटेरा विधानसभा में स्थित शंकरपुर इलाके में जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा व समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा. वहीं उन्होंने अपने पहले प्रत्याशी की भी घोषणा भी की. जनसभा के दौरान उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि "उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर के नाम पर कई मासूम लोगों को तकलीफ दी जा रही है. मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार 17 हजार एंकाउंटर हुए हैं, जबकि संविधान किसी भी धर्म और वर्ग के साथ भेदभाव की इजाजत नहीं देता. हम जानते हैं कि जहाँ पर भी भाजपा की सरकार है, वहां बुलडोजर से किसके घर गिराए जाते हैं."

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