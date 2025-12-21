भुवनेश्वर में ओडिशा वेटरनरी कॉलेज कैंपस में आयोजित 67वें, 68वें और 69वें ऑल ब्रीड्स चैंपियनशिप डॉग शो का आयोजन हुआ. इसमें भाग लेने के लिए खूबसूरत शिह त्जू से लेकर फूर्तीले और ताकतवर डोबरमैन तक, 30 से ज्यादा नस्लों के 300 से अधिक कुत्ते लाए गए. ओडिशा केनल क्लब द्वारा आयोजित इस तीन-दिवसीय कार्यक्रम में पूरे भारत से प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया, जो राज्य के एकमात्र केनल क्लब ऑफ इंडिया-स्वीकृत चैंपियनशिप शो का एक ऐतिहासिक संस्करण था.

रूस और जर्मनी के अंतरराष्ट्रीय जजों ने कुत्तों को जज किया, जिससे प्रतियोगिता में वैश्विक स्तर आए. कुत्ते पसंद करने वाले लोग, खासकर युवा, एक ही जगह पर अलग-अलग नस्लों के कुत्तों को देखने के लिए पहुंचे, जिनमें से कई लोगों ने कुछ विदेशी और देसी नस्लों को पहली बार देखा.

इस शानदार आयोजन के पीछे कोच और प्रतिभागी कुत्तों की देखभाल करने वालों ने बिना थके काम किया, जिससे उन्हें प्रोफेशनल ग्रूमिंग मिली.

19 दिसंबर से 21 दिसंबर तक चलने वाला ये शो भारत के बढ़ते डॉग कल्चर को दिखाता है, जिसने अंतरराष्ट्रीय मानक, अलग-अलग नस्लों और डॉग लवर्स को एक अनूठा मंच दिया.