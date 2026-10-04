1500 से ज्यादा रोहिंग्या लौटे म्यांमार, मलेशिया ने इन्हें क्यों भेजा युद्ध ग्रस्त देश में वापस ?

रविवार को मलेशिया ने 1500 से ज्यादा रोहिंग्या शरणार्थियों को गृह युद्ध में फंसे म्यांमार वापस भेज दिया. थानलिन में म्यांमार नौसेना बेस के बाहर सैकड़ों लोग अपनों का इंतजार कर रहे थे. कुछ लोगों ने अपने रिश्तेदारों की तस्वीरें ले रखीं थीं. कुछ लोगों को अपने परिवार के सदस्यों का स्वागत करने के लिए गेट के अंदर जाने की परमिशन दी गई. लेकिन ज़्यादातर लोगों को मायूसी हाथ लगी.अपने देश लौटे इन लोगों को यांगून शहर के अलग-अलग जगहों पर ले जाया जाएगा.जहां बाद में इनके रिश्तेदार इनसे मिल सकते हैं. रोहिंग्या शरणार्थियों के मलेशिया से म्यांमार वापस भेजने पर मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने चिंता जताई है. साथ ही संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि 2021 में हुए सैन्य तख्तापलट के बाद से म्यांमार में हालात ऐसे हैं कि अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत ज़रूरी सुरक्षित वापसी की गारंटी नहीं दी जा सकती. जबकि मलेशिया का कहना है कि पांच हजार से ज्यादा लोग डिटेंशन सेंटर से अपनी मर्जी से लौटने के लिए सहमत हुए हैं.