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खड़गे के 'आतंकी' वाले बयान से उबाल, BJP प्रतिनिधिमंडल EC से मिला, सख्त एक्शन की मांग - DEMANDS ACTION ON KHARGE

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BJP प्रतिनिधिमंडल EC से मिला (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 22, 2026 at 7:07 PM IST

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 कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कथित तौर पर 'आतंकवादी' कहे जाने पर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है. भाजपा लगातार इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस को घेर रही है. इसी क्रम में भाजपा का एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल बुधवार को चुनाव आयोग पहुंचा और इस मामले की शिकायत ईससीआई के समक्ष शिकायत दर्ज कराने के साथ कार्रवाई करने की मांग की. भाजपा के प्रतिनिधिमंडल में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के अलावा दूसरे लोग शामिल थे. किरेन रिजिजू ने खड़गे की टिप्पणी की कड़ी निंदा की और इसे पूरे देश का मुद्दा बताया.

 कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कथित तौर पर 'आतंकवादी' कहे जाने पर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है. भाजपा लगातार इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस को घेर रही है. इसी क्रम में भाजपा का एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल बुधवार को चुनाव आयोग पहुंचा और इस मामले की शिकायत ईससीआई के समक्ष शिकायत दर्ज कराने के साथ कार्रवाई करने की मांग की. भाजपा के प्रतिनिधिमंडल में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के अलावा दूसरे लोग शामिल थे. किरेन रिजिजू ने खड़गे की टिप्पणी की कड़ी निंदा की और इसे पूरे देश का मुद्दा बताया.

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