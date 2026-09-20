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मुंबई में बेकाबू BMW कार फ्लाईओवर से नीचे गिरी, तीन युवकों की मौत, एक की हालत गंभीर

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BMW कार फ्लाईओवर से नीचे गिरी (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 20, 2026 at 6:09 PM IST

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मुंबई में आज सुबह एक बड़े सड़क हादसे में तीन युवकों की दर्दनाक मौत हो गई जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया. शहर के कोस्टल रोड पर एक तेज रफ्तार बीएमडब्लू कार फ्लाईओवर से नीचे गिर गई. इस हादसे में कार में सवार चार लोगों में तीन की मौत हो गई जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया. पुलिस के अनुसार तेज रफ्तार बीएमडब्लू कार से जुड़ा यह हादसा रविवार सुबह हुआ. नगर निगम के अधिकारियों ने बताया है कि यह हादसा बहुत तेज रफ़्तार की वजह से हुआ. रिपोर्ट्स के मुताबिक यह हादसा 20 सितंबर को सुबह 5:20 बजे हाजी अली के पास लाल कॉलेज के पास हुआ.शुरुआती जांच से पता चला कि हाजी अली की ओर जाते समय ड्राइवर ने तेज रफ्तार गाड़ी पर से कंट्रोल खो दिया. सोशल मीडिया में शेयर किए सीसीटीवी फुटेज में यह घटना दिलदहला देने वाली है. फिल्मों में ऐसी घटना दिखायी जाती है. हादसे में शामिल कार ब्रिज की रेलिंग को तोड़कर हवा में लहराते हुए काफी दूर जाकर कंस्ट्रक्शन साइट पर गिरी. कार के परखच्चे उड़ गए.

मुंबई में आज सुबह एक बड़े सड़क हादसे में तीन युवकों की दर्दनाक मौत हो गई जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया. शहर के कोस्टल रोड पर एक तेज रफ्तार बीएमडब्लू कार फ्लाईओवर से नीचे गिर गई. इस हादसे में कार में सवार चार लोगों में तीन की मौत हो गई जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया. पुलिस के अनुसार तेज रफ्तार बीएमडब्लू कार से जुड़ा यह हादसा रविवार सुबह हुआ. नगर निगम के अधिकारियों ने बताया है कि यह हादसा बहुत तेज रफ़्तार की वजह से हुआ. रिपोर्ट्स के मुताबिक यह हादसा 20 सितंबर को सुबह 5:20 बजे हाजी अली के पास लाल कॉलेज के पास हुआ.शुरुआती जांच से पता चला कि हाजी अली की ओर जाते समय ड्राइवर ने तेज रफ्तार गाड़ी पर से कंट्रोल खो दिया. सोशल मीडिया में शेयर किए सीसीटीवी फुटेज में यह घटना दिलदहला देने वाली है. फिल्मों में ऐसी घटना दिखायी जाती है. हादसे में शामिल कार ब्रिज की रेलिंग को तोड़कर हवा में लहराते हुए काफी दूर जाकर कंस्ट्रक्शन साइट पर गिरी. कार के परखच्चे उड़ गए.

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