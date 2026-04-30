नई दिल्ली: दिल्ली में भीषण गर्मी प्रकोप जारी है. इसी स्थिति को देखते हुए दिल्ली सरकार ने 'बीट द हीट' अभियान शुरू किया है, जिसके तहत स्कूलों में बच्चों की सेहत का विशेष ध्यान रखा जा रहा है. अभियान के तहत सभी सरकारी और निजी स्कूलों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि बच्चों को गर्मी से बचाने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएं, स्कूलों में हर घंटे के बाद बच्चों को ब्रेक दिया जा रहा है ताकि वे पानी पी सकें और खुद को हाइड्रेट रख सकें. साथ ही डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए ORS का घोल भी बच्चों को उपलब्ध कराया जा रहा है. प्रधानाचार्य जोगिंदर कुमार ने बताया कि इमरजेंसी होने पर कैसे बचा जाए इसको लेके भी बच्चों में जागरूकता दी जा रही है.