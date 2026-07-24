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भगवान श्री जगन्नाथ की बाहुड़ा यात्रा LIVE, देखें पुरी से सीधा प्रसारण - JAGANNATH BAHUDA LIVE STREAMING

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भगवान श्रीजगन्नाथ की बाहुड़ा यात्रा, देखें पुरी से सीधा प्रसारण (Etv Bharat)

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 24, 2026 at 8:37 AM IST

|

Updated : July 24, 2026 at 8:53 AM IST

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पुरी : भगवान जगन्नाथ की बाहुड़ा यात्रा की शुरुआत हो गई है. पुरी में विश्व प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ की बहुदा यानी वापसी की यात्रा आषाढ़ शुक्ल दशमी तिथि को संपन्न होती है, जिसमें महाप्रभु श्री जगन्नाथ, बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा अपनी मौसी के घर गुंडिचा मंदिर से वापस अपने मुख्य मंदिर की ओर लौटते है. ओडिशा के पुरी में भगवान श्री जगन्नाथ जी की रथयात्रा 16 जुलाई (गुरुवार) को शुरू हुई थी. इस भव्य उत्सव में देश दुनिया के लाखों श्रद्धालु शामिल हुए. भगवान जगन्नाथ जी की ये रथ यात्रा हिंदू सनातन धर्म के सबसे बड़े, भव्य और प्राचीन धार्मिक उत्सवों में से एक मानी जाती है. देखें जगन्नाथ पुरी से बाहुड़ा यात्रा का सीधा प्रसारण.

सुरक्षा व भीड़ नियंत्रण के व्यापक इंतजाम

बाहुड़ा यात्रा में भक्त इस बात का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि महाप्रभु कब गुंडिचा मंदिर से बाहर आएंगे. प्रशासन ने  बाहुड़ा (बहुदा यात्रा) के लिए व्यापक इंतजाम किए हैं. सुरक्षा, यातायात, स्वास्थ्य सेवा, स्वच्छता और भीड़ नियंत्रण के लिए हजारों पुलिस कर्मियों, सुरक्षा बलों और सेवादारों को तैनात किया गया है.

पुरी : भगवान जगन्नाथ की बाहुड़ा यात्रा की शुरुआत हो गई है. पुरी में विश्व प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ की बहुदा यानी वापसी की यात्रा आषाढ़ शुक्ल दशमी तिथि को संपन्न होती है, जिसमें महाप्रभु श्री जगन्नाथ, बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा अपनी मौसी के घर गुंडिचा मंदिर से वापस अपने मुख्य मंदिर की ओर लौटते है. ओडिशा के पुरी में भगवान श्री जगन्नाथ जी की रथयात्रा 16 जुलाई (गुरुवार) को शुरू हुई थी. इस भव्य उत्सव में देश दुनिया के लाखों श्रद्धालु शामिल हुए. भगवान जगन्नाथ जी की ये रथ यात्रा हिंदू सनातन धर्म के सबसे बड़े, भव्य और प्राचीन धार्मिक उत्सवों में से एक मानी जाती है. देखें जगन्नाथ पुरी से बाहुड़ा यात्रा का सीधा प्रसारण.

सुरक्षा व भीड़ नियंत्रण के व्यापक इंतजाम

बाहुड़ा यात्रा में भक्त इस बात का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि महाप्रभु कब गुंडिचा मंदिर से बाहर आएंगे. प्रशासन ने  बाहुड़ा (बहुदा यात्रा) के लिए व्यापक इंतजाम किए हैं. सुरक्षा, यातायात, स्वास्थ्य सेवा, स्वच्छता और भीड़ नियंत्रण के लिए हजारों पुलिस कर्मियों, सुरक्षा बलों और सेवादारों को तैनात किया गया है.

Last Updated : July 24, 2026 at 8:53 AM IST

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