ETV Bharat / Videos

सोनम वांगचुक को सफदरजंग अस्पताल से मेदांता शिफ्ट करने का आदेश - SONAM WANGCHUK

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
मेदांता शिफ्ट करने का आदेश (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 21, 2026 at 6:30 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

दिल्ली हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने जंतर-मंतर पर करीब बीस दिनों तक अनशन पर बैठने वाले सोनम वांगचुक सफदरजंग अस्पताल से मेदांता अस्पताल शिफ्ट करने का आदेश दिया है, चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय की अध्यक्षता वाली बेंच ने ये आदेश दिया. सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सरकार केवल सोनम वांगचुक के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित है और सोनम वांगचुक के जीवन को लेकर कोई समझौता नहीं किया जा सकता है. उन्होंने कहा था कि नागरिकों के विरोध के अधिकारों का ये मतलब नहीं है कि वह खुदकुशी करें. बता दें कि गीतांजलि आंग्मो ने सिंगल बेंच के फैसले को चुनौती दी थी. जस्टिस मिनी पुष्करणा की सिंगल बेंच ने 19 जुलाई को गीतांजलि की याचिका पर कोई भी आदेश देने से इनकार कर दिया था. सिंगल बेंच ने गीतांजलि आंग्मो की याचिका पर कोई भी अंतरिम आदेश देने से इनकार करते हुए केंद्र सरकार को सोनम वांगचुक के स्वास्थ्य संबंधी स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था.

दिल्ली हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने जंतर-मंतर पर करीब बीस दिनों तक अनशन पर बैठने वाले सोनम वांगचुक सफदरजंग अस्पताल से मेदांता अस्पताल शिफ्ट करने का आदेश दिया है, चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय की अध्यक्षता वाली बेंच ने ये आदेश दिया. सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सरकार केवल सोनम वांगचुक के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित है और सोनम वांगचुक के जीवन को लेकर कोई समझौता नहीं किया जा सकता है. उन्होंने कहा था कि नागरिकों के विरोध के अधिकारों का ये मतलब नहीं है कि वह खुदकुशी करें. बता दें कि गीतांजलि आंग्मो ने सिंगल बेंच के फैसले को चुनौती दी थी. जस्टिस मिनी पुष्करणा की सिंगल बेंच ने 19 जुलाई को गीतांजलि की याचिका पर कोई भी आदेश देने से इनकार कर दिया था. सिंगल बेंच ने गीतांजलि आंग्मो की याचिका पर कोई भी अंतरिम आदेश देने से इनकार करते हुए केंद्र सरकार को सोनम वांगचुक के स्वास्थ्य संबंधी स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था.

For All Latest Updates

TAGGED:

DELHI HIGH COURT SONAM WANGCHUK
SONAM WANGCHUK SHIFT TO MEDANTA
DELHI HIGH COURT ORDER ON SONAM
SONAM WANGCHUK
DELHI HIGH COURT SONAM WANGCHUK

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Hindi Team

Mainly responsible for curating national stories, Hindi News Desk is one of the most important desks in ETV Bharat. It is the central desk for ten Hindi states. Hindi Desk chooses, processes, and maps national, international stories that come from multiple sources. It also caters to the Hindi states in areas of entertainment, sports, lifestyle, health, business and technology....view details

संबंधित ख़बरें

MASSIVE FIRE IN DELHI LODHI ROAD TODAY

दिल्ली: लोधी रोड के रिहायशी मकान में लगी भीषण आग, मां और दो मासूम बेटियों की दर्दनाक मौत!

July 21, 2026 at 5:00 PM IST
सिक्किम टनल हादसा

सिक्किम टनल हादसा: मृतकों की संख्या बढ़कर हुई 10, NDRF और SDRF की टीमें बचाव अभियान में जुटीं

July 21, 2026 at 4:36 PM IST
India weather update heavy rain alert

देशभर में भारी बारिश का अलर्ट: J&K में बाढ़ से 23 की मौत, असम में लैंडस्लाइड से मची तबाही!

July 21, 2026 at 3:29 PM IST
Punjab farmers Delhi chalo march today

किसानों का दिल्ली कूच: शंभू बॉर्डर पर पुलिस की भारी बैरिकेडिंग, अमेरिका-भारत ट्रेड डील का विरोध!

July 21, 2026 at 3:23 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.