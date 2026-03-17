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हरदीप पुरी की बेटी का संबंध जेफ्री एपस्टीन से जोड़ने वाले कंटेंट भारत से हटाने का आदेश - HC ORDER REMOVE CONTENT

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हरदीप पुरी की बेटी को राहत (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 17, 2026 at 7:10 PM IST

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 दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी की बेटी हिमायनी पुरी की नाबालिग बच्चियों के यौन शोषण का अंतर्राष्ट्रीय रैकेट चलाने के मामले में कुख्यात जेफ्री एपस्टीन से उसका नाम जोड़ने वाले कंटेंट हटाने के लिए दायर मानहानि याचिका पर नोटिस जारी किया है. जस्टिस मनी पुष्करणा की बेंच ने हिमायनी पुरी का संबंध जेफ्री एपस्टीन से जोड़ने वाले भारत में छपे कंटेंट को हटाने का आदेश दिया है. सुनवाई के दौरान हिमायनी पुरी की ओर से वरिष्ठ वकील महेश जेठमलानी ने दलीलें रखीं. उन्होंने कहा कि ये कंटेंट याचिकाकर्ता की छवि का खराब कर रहे हैं जबकि इन कंटेंट में थोड़ी भी सच्चाई नहीं है. उन्होंने इन कंटेंट को पूरी दुनिया में रोकने की मांग की। मेटा की ओर से पेश वकील अरविंद दातार ने कोर्ट से कहा कि वो पूरी दुनिया में इन कंटेंट पर रोकने का आदेश पारित नहीं करे. पूरी दुनिया में रोक पर एक याचिका हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच में लंबित है.

 दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी की बेटी हिमायनी पुरी की नाबालिग बच्चियों के यौन शोषण का अंतर्राष्ट्रीय रैकेट चलाने के मामले में कुख्यात जेफ्री एपस्टीन से उसका नाम जोड़ने वाले कंटेंट हटाने के लिए दायर मानहानि याचिका पर नोटिस जारी किया है. जस्टिस मनी पुष्करणा की बेंच ने हिमायनी पुरी का संबंध जेफ्री एपस्टीन से जोड़ने वाले भारत में छपे कंटेंट को हटाने का आदेश दिया है. सुनवाई के दौरान हिमायनी पुरी की ओर से वरिष्ठ वकील महेश जेठमलानी ने दलीलें रखीं. उन्होंने कहा कि ये कंटेंट याचिकाकर्ता की छवि का खराब कर रहे हैं जबकि इन कंटेंट में थोड़ी भी सच्चाई नहीं है. उन्होंने इन कंटेंट को पूरी दुनिया में रोकने की मांग की। मेटा की ओर से पेश वकील अरविंद दातार ने कोर्ट से कहा कि वो पूरी दुनिया में इन कंटेंट पर रोकने का आदेश पारित नहीं करे. पूरी दुनिया में रोक पर एक याचिका हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच में लंबित है.

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