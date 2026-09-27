चुनाव आयोग विवाद पर विपक्ष एकजुट: CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ 30 सितंबर को 'इंडिया' ब्लॉक की महाबैठक

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कांग्रेस ने आक्रामक रुख अपना लिया है. चुनाव आयोग से जुड़े विवाद पर पूरे विपक्ष को एक मंच पर लाने और अपनी एकजुटता दिखाने के लिए कांग्रेस ने 30 सितंबर को 'इंडिया' ब्लॉक की अहम बैठक बुलाई है. बैठक में SIR के खिलाफ देशव्यापी विरोध प्रदर्शनों के लिए दलों को एकजुट करने पर चर्चा होगी. साथ ही, राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी का विरोध करने के तरीकों, चुनाव आयोग में सुधारों और मुख्य चुनाव आयुक्त को घेरने की योजना बनाई जाएगी. कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया है और कांग्रेस पर संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करने का आरोप लगाया है.

गठबंधन की ये बैठक 29 सितंबर को होने वाली 'कांग्रेस कार्य समिति' की बैठक के ठीक एक दिन बाद होगी, जिसमें देशव्यापी विरोध प्रदर्शनों की योजनाओं को अंतिम रूप दिया जाएगा. उस दिन, गठबंधन संसद में मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ एक नया महाभियोग प्रस्ताव लाने पर भी चर्चा कर सकता है. इससे पहले, गठबंधन ने 12 मार्च को मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ राज्यसभा के सभापति और लोकसभा अध्यक्ष दोनों को महाभियोग प्रस्ताव लाने का नोटिस सौंपा था. हालांकि इन शुरुआती नोटिसों को खारिज कर दिया गया था.