राष्ट्रपति भवन पहुंचा ‘वोट चोरी’ विवाद, राहुल गांधी ने मुलाकात के बाद क्या कहा?

‘वोट चोरी’ के गंभीर आरोपों और मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की मांग को लेकर अब यह विवाद राष्ट्रपति भवन तक पहुँच गया है। हाल ही में राहुल गांधी समेत INDIA गठबंधन के नेताओं ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात कर एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा है। विपक्ष ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR और चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता पर बड़े सवाल उठाए हैं।

मुलाकात के बाद राहुल गांधी ने दावा किया कि राष्ट्रपति ने उनके आरोपों को खारिज नहीं किया बल्कि सबूत मांगे हैं। साथ ही विपक्ष ने चुनावों में दोबारा मतपत्र व्यवस्था लागू करने की भी मांग की है।