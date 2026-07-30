20 जुलाई 2026 को CJP के संसद मार्च के दौरान पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच घमासान जारी है. लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने संसद से गृह मंत्री अमित शाह की गैर-मौजूदगी पर सवाल उठाए हैं और उन्होंने छात्रों के खिलाफ कथित पुलिस ज्यादतियों की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की अपनी मांग दोहराई. वहीं, कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल गृहमंत्री से इसकी जिम्मेदारी लेने की मांग की. वहीं, बीजेपी ने राहुल गांधी के आरोपों पर पलटवार करते हुए उन पर झूठ बोलने का आरोप लगाया. बीजेपी ने इसके लिए उनसे माफी मांगने की मांग की.

उधर, कॉकरोच जनता पार्टी के अभिजीत दिपके ने बीजेपी सरकार को चेतावनी दी कि अगर पुलिस का उत्पीड़न जारी रहा तो युवा सरकार बदल देंगे.

इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को जंतर-मंतर पर तैनात RAF के हथियारों के उपयोग का रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का निर्देश दिया. कोर्ट ने ये भी कहा कि नीट पेपर लीक के विरोध-प्रदर्शन के दौरान पैलेट गन से घायल हुए लोगों को बेहतरीन इलाज मुहैया कराया जाए.