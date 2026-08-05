संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजीजू से मुलाकात के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को साफ कर दिया है कि अमित शाह के बयान और चंदा चोरी के मुद्दे पर चर्चा के बिना संसद की कार्यवाही आगे नहीं बढ़ेगी. सूत्रों के हवाले से पता चला है कि यह मुलाकात परिसीमन बिल को लेकर भी हुई है. एक सप्ताह के अंदर यह राहुल गांधी और किरेन रिजीजू की यह दूसरी मुलाकात है. बता दें कि, सरकार लगातार विपक्ष को मनाने की कोशिश कर रही है मगर संसद में हंगामा बरकरार है. उधर संसद में हंगामा चरम पर है और गतिरोध खत्म होता नजर नहीं आ रहा है. संसद में आज भी भारी हंगामा रहा. विपक्षी सांसदों ने सुबह से ही गांधी प्रतिमा के सामने जमा होकर जोरदार प्रदर्शन शुरू कर दिया. वहां से उन्होंने मकर द्वार तक मार्च निकाला. मार्च के दौरान विपक्षी सांसद नारेबाजी करते हुए "चंदा चोरी पर चर्चा करो", "अमित शाह जवाब दो" जैसे नारे लगाते रहे. इस दौरान कई सांसद प्लेकार्ड और बैनर लेकर चले. सदन के अंदर भी माहौल पूरी तरह हंगामेदार ही था.संसद में गतिरोध जारी है. आज का हंगामा पिछले दिनों से भी ज्यादा तीव्र रहा, क्योंकि पूरे विपक्ष ने लामबद्ध होकर मार्च निकाला. साथ ही एक मांग भी जोड़ दिया, जिसके तहत जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाना था. क्योंकि आज ही जम्मू कश्मीर से धारा 370 खत्म होने की तिथि भी थी, जिस पर खुद प्रधानमंत्री ने भी सोशल मीडिया पर संदेश दिया है.