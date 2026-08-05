ETV Bharat / Videos

गृह मंत्री अमित शाह के बयान और चंदा चोरी पर चर्चा की मांग पर अड़ा विपक्ष - MONSOON SESSION PROTEST

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
संसद परिसर में विपक्ष का प्रदर्शन (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 5, 2026 at 8:20 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजीजू से मुलाकात के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को साफ कर दिया है कि अमित शाह के बयान और चंदा चोरी के मुद्दे पर चर्चा के बिना संसद की कार्यवाही आगे नहीं बढ़ेगी. सूत्रों के हवाले से पता चला है कि यह मुलाकात परिसीमन बिल को लेकर भी हुई है. एक सप्ताह के अंदर यह राहुल गांधी और किरेन रिजीजू की यह दूसरी मुलाकात है. बता दें कि, सरकार लगातार विपक्ष को मनाने की कोशिश कर रही है मगर संसद में हंगामा बरकरार है. उधर संसद में हंगामा चरम पर है और गतिरोध खत्म होता नजर नहीं आ रहा है. संसद में आज भी भारी हंगामा रहा. विपक्षी सांसदों ने सुबह से ही गांधी प्रतिमा के सामने जमा होकर जोरदार प्रदर्शन शुरू कर दिया. वहां से उन्होंने मकर द्वार तक मार्च निकाला. मार्च के दौरान विपक्षी सांसद नारेबाजी करते हुए "चंदा चोरी पर चर्चा करो", "अमित शाह जवाब दो" जैसे नारे लगाते रहे. इस दौरान कई सांसद प्लेकार्ड और बैनर लेकर चले. सदन के अंदर भी माहौल पूरी तरह हंगामेदार ही था.संसद में गतिरोध जारी है. आज का हंगामा पिछले दिनों से भी ज्यादा तीव्र रहा, क्योंकि पूरे विपक्ष ने लामबद्ध होकर मार्च निकाला. साथ ही एक मांग भी जोड़ दिया, जिसके तहत जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाना था. क्योंकि आज ही जम्मू कश्मीर से धारा 370 खत्म होने की तिथि भी थी, जिस पर खुद प्रधानमंत्री ने भी सोशल मीडिया पर संदेश दिया है.

संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजीजू से मुलाकात के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को साफ कर दिया है कि अमित शाह के बयान और चंदा चोरी के मुद्दे पर चर्चा के बिना संसद की कार्यवाही आगे नहीं बढ़ेगी. सूत्रों के हवाले से पता चला है कि यह मुलाकात परिसीमन बिल को लेकर भी हुई है. एक सप्ताह के अंदर यह राहुल गांधी और किरेन रिजीजू की यह दूसरी मुलाकात है. बता दें कि, सरकार लगातार विपक्ष को मनाने की कोशिश कर रही है मगर संसद में हंगामा बरकरार है. उधर संसद में हंगामा चरम पर है और गतिरोध खत्म होता नजर नहीं आ रहा है. संसद में आज भी भारी हंगामा रहा. विपक्षी सांसदों ने सुबह से ही गांधी प्रतिमा के सामने जमा होकर जोरदार प्रदर्शन शुरू कर दिया. वहां से उन्होंने मकर द्वार तक मार्च निकाला. मार्च के दौरान विपक्षी सांसद नारेबाजी करते हुए "चंदा चोरी पर चर्चा करो", "अमित शाह जवाब दो" जैसे नारे लगाते रहे. इस दौरान कई सांसद प्लेकार्ड और बैनर लेकर चले. सदन के अंदर भी माहौल पूरी तरह हंगामेदार ही था.संसद में गतिरोध जारी है. आज का हंगामा पिछले दिनों से भी ज्यादा तीव्र रहा, क्योंकि पूरे विपक्ष ने लामबद्ध होकर मार्च निकाला. साथ ही एक मांग भी जोड़ दिया, जिसके तहत जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाना था. क्योंकि आज ही जम्मू कश्मीर से धारा 370 खत्म होने की तिथि भी थी, जिस पर खुद प्रधानमंत्री ने भी सोशल मीडिया पर संदेश दिया है.

For All Latest Updates

TAGGED:

OPPOSITION PROTESTS IN PARLIAMENT
AMIT SHAH BREAK SILENCE
RAHUL GANDHI
MONSOON SESSION PROTEST
OPPOSITION PROTESTS IN PARLIAMENT

संबंधित ख़बरें

WEATHER FORECAST TODAY IN INDIA

देशभर में कुदरत का कहर! झारखंड में बिजली गिरने से 14 की मौत, केरल में बाढ़ से 25 की गई जान; जानें मौसम का हाल

August 5, 2026 at 7:50 PM IST
कॉकरोच जनता पार्टी अब आगे क्या करेगी?

प्रेशर ग्रुप के तौर पर काम करेगी कॉकरोच जनता पार्टी, अभिजीत दिपके ने भविष्य की रणनीति का किया खुलासा

August 5, 2026 at 6:14 PM IST
Jharkhand student protest against JPSC result

सोनम वांगचुक की अपील पर छात्र नेता देवेंद्र महतो ने पिया पानी, JPSC विवाद पर दी 'विधानसभा घेराव' की चेतावनी!

August 5, 2026 at 6:02 PM IST
FCRA AMENDMENT BILL CHANGES EXPLAINED IN HINDI

FCRA में ऐसा क्या बदलने जा रहा है? अमेरिकी सांसद ने बताया 'ईसाइयों पर हमला', दी US-India संबंधों की चेतावनी

August 5, 2026 at 5:00 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.