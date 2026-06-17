महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है. शिवसेना (यूबीटी) नेता संजय राउत ने दावा किया है कि उनकी पार्टी के सांसदों को एकनाथ शिंदे गुट में शामिल होने के लिए 15-15 करोड़ रुपये तक का ऑफर दिया जा रहा है. राउत ने इसे लोकतंत्र के लिए चिंताजनक बताते हुए सोशल मीडिया पर सवाल उठाए हैं. हालांकि शिंदे गुट की नेता शाइना एनसी ने इन आरोपों को पूरी तरह खारिज किया है. वहीं शिवसेना एमएलसी कृपाल तुमाने के बयान ने अटकलों को और बढ़ा दिया है. उन्होंने दावा किया कि उद्धव ठाकरे गुट के कई सांसद शिंदे गुट के संपर्क में हैं. फिलहाल इन दावों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.