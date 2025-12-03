भारतीय नौसेना के एक बयान से पाकिस्तान दहशत में है. नौसेना दिवस के मौके पर नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने जो कहा उसने पाकिस्तान की चिंता बढ़ा दी है. उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अब भी जारी है. इसीलिए कई कारणों से इसके बारे में और ज्यादा जानकारी साझा नहीं की सकती है.

भारतीय नौसेना ऑपरेशन सिंदूर के वक्त पूरी तरह तैयार थी.. उसे महज ऑर्डर का इंतजार था.. भारत की तैयारी ने पाकिस्तान के हौसले पस्त कर दिए थे.

भारतीय नौसेना के मुताबिक, ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय नौ सेना पश्चिमी अरब सागर समेत दूसरी जगहों पर अपने जहाजों और पनडुब्बियों के साथ हाई अलर्ट मोड में है. पिछले नौसेना दिवस के बाद 12 युद्ध पोतों को नौ सेना में शामिल किया गया.. जिसमें INS उदयगिरी और INS माहे भी शामिल है. अपनी चुनौतियों को देखते हुए भारत नौ सेना खुद को लगातार मजबूत कर रही है