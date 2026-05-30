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आर्मी चीफ का बड़ा बयान: ऑपरेशन सिंदूर जारी, जरूरत पड़ी तो ‘ऑपरेशन सिंदूर 2.0’ के लिए तैयार हैं तीनों सेनाएं - OPERATION SINDOOR

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Army Chief Upendra Dwivedi on Operation Sindoor (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 30, 2026 at 7:36 PM IST

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पुणे के खड़कवासला स्थित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (NDA) की 150वीं पासिंग आउट परेड में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने बड़ा बयान दिया. उन्होंने कहा कि ‘ऑपरेशन सिंदूर’ अभी समाप्त नहीं हुआ है, बल्कि फिलहाल केवल संघर्ष विराम जैसी स्थिति है. यदि भविष्य में आवश्यकता पड़ी तो भारतीय सेना और तीनों सेनाएं ‘ऑपरेशन सिंदूर 2.0’ के लिए पूरी तरह तैयार हैं. जनरल द्विवेदी ने कहा कि इस अभियान ने भारत की जवाबी कार्रवाई का नया मानक स्थापित किया है और युवा कैडेट्स को इसे आगे बनाए रखना होगा. परेड में 355 कैडेट अधिकारियों ने हिस्सा लिया, जबकि फ्लाईपास्ट में सुखोई-30 एमकेआई, चेतक हेलिकॉप्टर, सारंग एरोबेटिक्स टीम और आकाशगंगा स्काईडाइविंग टीम ने शानदार प्रदर्शन किया. साथ ही थिएटर कमांड व्यवस्था पर भी महत्वपूर्ण जानकारी साझा की गई.

पुणे के खड़कवासला स्थित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (NDA) की 150वीं पासिंग आउट परेड में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने बड़ा बयान दिया. उन्होंने कहा कि ‘ऑपरेशन सिंदूर’ अभी समाप्त नहीं हुआ है, बल्कि फिलहाल केवल संघर्ष विराम जैसी स्थिति है. यदि भविष्य में आवश्यकता पड़ी तो भारतीय सेना और तीनों सेनाएं ‘ऑपरेशन सिंदूर 2.0’ के लिए पूरी तरह तैयार हैं. जनरल द्विवेदी ने कहा कि इस अभियान ने भारत की जवाबी कार्रवाई का नया मानक स्थापित किया है और युवा कैडेट्स को इसे आगे बनाए रखना होगा. परेड में 355 कैडेट अधिकारियों ने हिस्सा लिया, जबकि फ्लाईपास्ट में सुखोई-30 एमकेआई, चेतक हेलिकॉप्टर, सारंग एरोबेटिक्स टीम और आकाशगंगा स्काईडाइविंग टीम ने शानदार प्रदर्शन किया. साथ ही थिएटर कमांड व्यवस्था पर भी महत्वपूर्ण जानकारी साझा की गई.

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