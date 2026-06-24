मानसून के दौरान उत्तराखंड का कॉर्बेट टाइगर रिजर्व पर्यटकों के लिए बंद रहता है, लेकिन नेशनल पार्क के कर्मचारियों को इस दौरान आराम नहीं मिलता. टाइगर रिजर्व के अधिकारियों ने एक सालाना अभियान शुरू किया है। इसका नाम 'ऑपरेशन मानसून' है, जिसमें रिजर्व और उससे सटे कालागढ़ डिवीजन में कड़ी निगरानी रखी जाती है. इस अभियान का मकसद ये पक्का करना है कि शिकारी खराब सड़कों और सीमित कनेक्टिविटी का फायदा उठाकर शिकार या दूसरी गैर-कानूनी गतिविधियां न कर सकें.

मानसून के दौरान नेशनल पार्क के जंगल फिर से हरे-भरे हो जाते हैं. वन्यजीवों में प्रजनन की गतिविधियां भी बढ़ जाती हैं. रिजर्व की समृद्ध जैव-विविधता की सुरक्षा के लिए पूरे मौसम में कड़ी निगरानी, ​​नियमित पेट्रोलिंग और स्पेशल रिस्पॉन्स टीमें अलर्ट पर रहेंगी.