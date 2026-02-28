ETV Bharat / Videos

ईरान-इजराइल में खुली जंग: ट्रंप की धमकी- हथियार डालो, नहीं तो मौत तय - TRUMP WARNS IRANI ADMINISTRATION

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ईरान-इजराइल में खुली जंग (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 28, 2026 at 7:39 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

इजराइल ने ईरान की राजधानी तेहरान समेत कई शहरों पर हमला कर दिया है. ईरान पर किए गए हमले अमेरिका और इजराइल की साझा सैन्य कार्रवाई का हिस्सा है. इजराइल डिफेंस फोर्स ने ईरान पर हमले की जानकारी देते हुए इसे ‘प्रिवेंटिव अटैक’ बताया है. तेहरान समेत कई शहरों में धमाके सुने गए हैं और हवाई हमलों के सायरन बज रहे हैं. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को सीधी चेतावनी दे डाली कि हथियार डाल दो, नहीं तो मौत का सामना करो…

दूसरी तरफ ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई की है. ईरान ने सऊदी अरब, जॉर्डन, बहरीन, कुवैत, कतर यूएई में स्थित अमेरिकी नौसैनिक अड्डों पर हमला किया है.

इस संघर्ष की आंच अब दूसरे देशों तक पहुंचने लगी है. कतर ने अपनी एयर डिफेंस सिस्टम से ईरानी मिसाइल को मार गिराने का दावा किया है, वहीं बहरीन में भी धमाकों के बाद इमरजेंसी अलर्ट जारी किया गया. हालात की गंभीरता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई को सुरक्षित स्थान पर भेज दिया गया है और उनके घर के आसपास कड़ी सुरक्षा तैनात है…

इजराइल ने ईरान की राजधानी तेहरान समेत कई शहरों पर हमला कर दिया है. ईरान पर किए गए हमले अमेरिका और इजराइल की साझा सैन्य कार्रवाई का हिस्सा है. इजराइल डिफेंस फोर्स ने ईरान पर हमले की जानकारी देते हुए इसे ‘प्रिवेंटिव अटैक’ बताया है. तेहरान समेत कई शहरों में धमाके सुने गए हैं और हवाई हमलों के सायरन बज रहे हैं. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को सीधी चेतावनी दे डाली कि हथियार डाल दो, नहीं तो मौत का सामना करो…

दूसरी तरफ ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई की है. ईरान ने सऊदी अरब, जॉर्डन, बहरीन, कुवैत, कतर यूएई में स्थित अमेरिकी नौसैनिक अड्डों पर हमला किया है.

इस संघर्ष की आंच अब दूसरे देशों तक पहुंचने लगी है. कतर ने अपनी एयर डिफेंस सिस्टम से ईरानी मिसाइल को मार गिराने का दावा किया है, वहीं बहरीन में भी धमाकों के बाद इमरजेंसी अलर्ट जारी किया गया. हालात की गंभीरता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई को सुरक्षित स्थान पर भेज दिया गया है और उनके घर के आसपास कड़ी सुरक्षा तैनात है…

For All Latest Updates

TAGGED:

TRUMP WARNS IRANI ADMINISTRATION
WAR BETWEEN IRAN AND ISRAEL
ईरान इजराइल में जंग
ट्रंप की धमकी
TRUMP WARNS IRANI ADMINISTRATION

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Hindi Team

...view details

संबंधित ख़बरें

उदय भानु चिब को जमानत

AI समिट शर्टलेस प्रदर्शन केस में उदय भानु चिब को जमानत, कोर्ट से मिली बड़ी राहत

February 28, 2026 at 4:01 PM IST
गिरफ्तारी पर रोक, फैसला सुरक्षित

इलाहाबाद HC से स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को बड़ी राहत, गिरफ्तारी पर रोक, फैसला सुरक्षित

February 27, 2026 at 10:53 PM IST
रंगों से सराबोर द्वारकाधीश मंदिर

रंगों से सराबोर द्वारकाधीश मंदिर, भगवान के साथ भक्तों की होली

February 27, 2026 at 9:08 PM IST
अरविंद केजरीवाल का मोदी और शाह पर बड़ा हमला

अरविंद केजरीवाल का मोदी और शाह पर बड़ा हमला, साजिश रचने का लगाया आरोप, दिल्ली में चुनाव कराने की दी चुनौती

February 27, 2026 at 9:05 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.