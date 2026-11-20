दिल्ली में एक बार फिर बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग की है. शाहदरा में अज्ञात हमलावरों ने दिनदहाड़े एक दफ्तर को निशाना बनाते हुए ताबड़तोड़ 6 राउंड गोलियां चलाईं और मौके से फरार हो गए. पीड़ित का दावा है कि वो आम आदमी पार्टी के युवा प्रकोष्ठ का अध्यक्ष है और उसी के दफ्तर पर फायरिंग की गई है. गोलीबारी की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में AAP कार्यकर्ता घटनास्थल पर जमा हो गए और कानून-व्यवस्था को लेकर नाराजगी जाहिर की. हालांकि पुलिस का दावा है कि जिस व्यक्ति के दफ्तर पर फायरिंग हुई है वह पेशे से एक प्रॉपर्टी डीलर है और उसका किसी भी राजनीतिक दल से कोई संबंध नहीं है. जिस जगह पर गोलीबारी की घटना हुई है, उसके ठीक पास सिक्किम के राज्यपाल दुष्यंत गौतम का निवास स्थान भी मौजूद है. फायरिंग की वारदात से पूरे इलाके में दहशत और हड़कंप का माहौल है. हमलावरों की पहचान करने और उनके भागने के रूट का पता लगाने के लिए पुलिस आसपास की इमारतों और सड़कों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है. फिलहाल, इस गोलीबारी के पीछे आपसी रंजिश है, प्रॉपर्टी विवाद है या फिर रंगदारी का कोई मामला, ये अभी साफ नहीं हो पाया है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की हर एंगल से गहनता से जांच की जा रही है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.