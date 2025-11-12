प्याज हर भारतीय रसोई का अहम हिस्सा है। ये एक बार फिर किसानों को रुला रहा है. मंदसौर की एक मंडी में अपनी फसल बेचने पहुंचे प्याज उत्पादक किसानों का कहना है कि उनके लिए लागत तक निकालना मुश्किल हो रहा है.

किसानों की नाराजगी साफ दिख रही है. कई किसानों का कहना है कि फसल की सही कीमत न मिलने की वजह से वे प्याज को बिक्री के लिए मंडी लेकर आए ही नहीं.

किसान अब सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि वो इस मामले में दखल दे और उन्हें मुआवजा दे क्योंकि इस मदद के बिना आने वाले दिनों में उनके लिए गुजारा कर पाना मुश्किल होगा.