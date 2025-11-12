प्याज ने किसानों के निकाले आंसू !, 1 रूपये प्रति किलो प्याज बेचने को मजबूर - ONIONS BRING TEARS TO FARMERS
Published : November 12, 2025 at 10:02 PM IST
प्याज हर भारतीय रसोई का अहम हिस्सा है। ये एक बार फिर किसानों को रुला रहा है. मंदसौर की एक मंडी में अपनी फसल बेचने पहुंचे प्याज उत्पादक किसानों का कहना है कि उनके लिए लागत तक निकालना मुश्किल हो रहा है.
किसानों की नाराजगी साफ दिख रही है. कई किसानों का कहना है कि फसल की सही कीमत न मिलने की वजह से वे प्याज को बिक्री के लिए मंडी लेकर आए ही नहीं.
किसान अब सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि वो इस मामले में दखल दे और उन्हें मुआवजा दे क्योंकि इस मदद के बिना आने वाले दिनों में उनके लिए गुजारा कर पाना मुश्किल होगा.
