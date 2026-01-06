ETV Bharat / Videos

ONGC के तेल कुएं में लगी भीषण आग, बुझाने के लिए दिल्ली-मुंबई से बुलाई गईं टीमें - ONGC OIL WELL FIRE

ONGC के तेल कुएं में आग (ETV Bharat)

Published : January 6, 2026 at 8:15 PM IST

आंध्र प्रदेश के कोनासीमा जिले में ONGC के एक तेल कुएं में सोमवार को भीषण आग लग गई. 20 मीटर ऊंचाई तक आग की लपटे उठने लगी. ये हादसा मोरी-5 नाम के कुएं में हुआ. जहां मरम्मत का काम चल रहा था. तभी अचानक विस्फोट हो गया और देखते ही देखते आग ने विकराल रुप ले लिया. हालाँकि मंगलवार को आग कुछ धीमे पड़ी. मौके पर ओएनजीसी अधिकारियों सहित फायर ब्रिगेड की टीम आग पर काबू पाने में जुटी हैं. आस पास के एरिया को ठंडा रखने के लिए पानी का छिड़काव किया गया. गैस लीक के बाद तीन गांव से 600 लोगों को निकाला गया है और इन्हें सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया गया है.

आग में किसी के हताहत या घायल होने की खबर नहीं है.  इस कुएं के 500 से 600 मीटर में कोई बस्ती नहीं है. आग में करोड़ों रुपये के नुकसान की आशंका है. तेल निकालने में लगी मशीनें और भारी वाहन जल कर खाक हो गए हैं. 500 से ज्यादा नारियल पेड़ जल गए हैं.आसपास की इलाके में फसलों को भी नुकसान पहुंचा है. अधिकारी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं. दिल्ली और मुंबई से ONGC की एक टीम को बुलाया गया .ये तेल का कुआं  दीप इंडस्ट्रीज लिमिटेड ऑपरेट कर रहा है.

संपादक की पसंद

