भरूच में मजदूरों से भरी नाव पलटी, 1ONGC कर्मचारी की मौत, दूसरा लापता - BOAT CAPSIZES IN BHARUCH

Published : December 7, 2025 at 9:47 PM IST

गुजरात के भरूच में रविवार को जंबूसर के पास असरसा गांव में साइट इंस्पेक्शन के लिए जा रही 30 से ज़्यादा मज़दूरों वाली एक नाव पलट गई, जिससे ONGC के एक मज़दूर की मौत हो गई और एक लापता हो गया। शुरुआती तौर पर माना जा रहा है कि यह हादसा तेज़ लहरों की वजह से हुआ

इस हादसे का एक वीडियो सामने आया है,  जिसमें मज़दूर मदद के लिए चिल्लाते हुए दिख रहे हैं,  वीडियो में लोगों को "बचाओ, बचाओ!" चिल्लाते हुए सुना जा सकता है.

नाव एशियन एनर्जी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट के तहत ONGC द्वारा किए जा रहे तेल सर्वे के लिए मज़दूरों को ले जा रही थी. अलग-अलग सरकारी प्रोजेक्ट्स के लिए समुद्र में तेल की खोज और सर्वे के लिए बड़ी संख्या में मज़दूरों की ज़रूरत होती है, जिन्हें रोज़ाना साइट पर ले जाया जाता है.  घटना के समय नाव में 30 से ज़्यादा मज़दूर सवार थे. जैसे ही लहरें तेज़ हुईं, नाव का कंट्रोल बिगड़ गया और कुछ ही सेकंड में पलट गई, जिससे मज़दूर पानी में फंस गए, जिनमें से कुछ तुरंत लहरों में बह गए. NDRF और स्थानीय बचाव दल समुद्र में लापता व्यक्ति की तलाश कर रहे हैं. समुद्र की तेज़ लहरों के कारण बचाव अभियान में दिक्कत आ रही है.

स्थानीय मछुआरे और दूसरे नाविक मौके पर पहुंचे और मज़दूरों को बचाना शुरू किया. डूब रहे लोगों को कपड़े, रस्सियों और दूसरी चीज़ों की मदद से बाहर निकाला गया. लगभग 30 मज़दूरों को बचाया गया। इस घटना के बाद प्रशासन हरकत में आया. तेल सर्वे टीम को तुरंत इलाके से हटा लिया गया और बचाए गए मज़दूरों के इलाज के लिए मेडिकल टीमों को बुलाया गया. कुछ लोगों को चोटें और सिर में चोट लगने के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया.

