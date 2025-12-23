कर्नाटक के मंगलुरु का जोहन ओजिल अभी महज 1 साल 10 महीने का है, लेकिन उसने अपने नाम तीन रिकॉर्ड दर्ज कर लिए हैं. अशोक नगर निवासी मोहम्मद तंजील और मेहरोज के बेटे जोहन ओजिल जिस बात को एक बार सुन लेता है, वो बात हमेशा के लिए उसे याद हो जाती है.

जोहन के माता-पिता को उसकी मेमरी क्षमता के बारे में तब पता चला, जब वो एक साल दो महीने का था. उन्होंने अपने बच्चे को सिखाने के लिए कुछ फ्लैश कार्ड्स और बुक्स मंगाए. ये बच्चा फ्लैश कार्ड्स के पिक्चर्स को देखकर अलग देशों, प्लेनेट, हिंदी और अंग्रेजी के अल्फाबेट्स और महान हस्तियों को पहचानना शुरू कर दिया.

बच्चे की प्रतिभा देखकर उसकी मां ने उसके कुछ वीडियो बनाए और इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स को भेजा. इससे जोहन ओजिल का नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हो गया.

इसके अलावा जोहन ने इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के सुपर टेलेंटेड किड- वन इन वन मिलियन और नोबेल वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी अपनी जगह हासिल कर ली. अपने नन्हे बेटे की उपलब्धि पर परिवार को गर्व है.