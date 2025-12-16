विजय दिवस पर भारतीय सेना के शौर्य का प्रदर्शन, 'ऑपरेशन सिंदूर' में तबाह तुर्की मेड पाकिस्तानी ड्रोन की प्रदर्शनी - DEBRIS OF TURKEY MADE PAK DRONE
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : December 16, 2025 at 10:25 PM IST
भारतीय सेना ने 10 मई को 'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान भारतीय बलों द्वारा मार गिराए गए तुर्की मेड के एक पाकिस्तानी सैन्य ड्रोन का प्रदर्शन किया. 9 मई को, भारत के पश्चिमी मोर्चे पर एक बड़े तनाव के तहत, पाकिस्तानी सेना ने 7 और 8 मई की रात को भारतीय सैन्य बुनियादी ढांचे को निशाना बनाते हुए कई हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया और ड्रोन घुसपैठ की.
भारतीय सेना ने खुलासा किया था कि 36 स्थानों पर 300 से 400 ड्रोन तैनात किए गए थे, जिनमें से कई को मार गिराया था. प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि ये ड्रोन तुर्की निर्मित 'एसिसगार्ड सोंगर' मॉडल के थे.
बता दें कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद 7 मई 2025 को शुरू किया गया 'ऑपरेशन सिंदूर', जिसमें 26 निर्दोष नागरिकों की जान चली गई थी. यह ऑपरेशन नियंत्रण रेखा (LoC) के पार और पाकिस्तान के अंदर गहराई तक आतंकी बुनियादी ढांचे को खत्म करने के लिए शुरू किया गया था.
भारतीय सेना ने 10 मई को 'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान भारतीय बलों द्वारा मार गिराए गए तुर्की मेड के एक पाकिस्तानी सैन्य ड्रोन का प्रदर्शन किया. 9 मई को, भारत के पश्चिमी मोर्चे पर एक बड़े तनाव के तहत, पाकिस्तानी सेना ने 7 और 8 मई की रात को भारतीय सैन्य बुनियादी ढांचे को निशाना बनाते हुए कई हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया और ड्रोन घुसपैठ की.
भारतीय सेना ने खुलासा किया था कि 36 स्थानों पर 300 से 400 ड्रोन तैनात किए गए थे, जिनमें से कई को मार गिराया था. प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि ये ड्रोन तुर्की निर्मित 'एसिसगार्ड सोंगर' मॉडल के थे.
बता दें कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद 7 मई 2025 को शुरू किया गया 'ऑपरेशन सिंदूर', जिसमें 26 निर्दोष नागरिकों की जान चली गई थी. यह ऑपरेशन नियंत्रण रेखा (LoC) के पार और पाकिस्तान के अंदर गहराई तक आतंकी बुनियादी ढांचे को खत्म करने के लिए शुरू किया गया था.