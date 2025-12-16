ETV Bharat / Videos

विजय दिवस पर भारतीय सेना के शौर्य का प्रदर्शन, 'ऑपरेशन सिंदूर' में तबाह तुर्की मेड पाकिस्तानी ड्रोन की प्रदर्शनी - DEBRIS OF TURKEY MADE PAK DRONE

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 16, 2025 at 10:25 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

भारतीय सेना ने 10 मई को 'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान भारतीय बलों द्वारा मार गिराए गए तुर्की मेड के एक पाकिस्तानी सैन्य ड्रोन का प्रदर्शन किया. 9 मई को, भारत के पश्चिमी मोर्चे पर एक बड़े तनाव के तहत, पाकिस्तानी सेना ने 7 और 8 मई की रात को भारतीय सैन्य बुनियादी ढांचे को निशाना बनाते हुए कई हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया और ड्रोन घुसपैठ की.

भारतीय सेना ने खुलासा किया था कि 36 स्थानों पर 300 से 400 ड्रोन तैनात किए गए थे, जिनमें से कई को मार गिराया था. प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि ये ड्रोन तुर्की निर्मित 'एसिसगार्ड सोंगर' मॉडल के थे.

बता दें कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद 7 मई 2025 को शुरू किया गया 'ऑपरेशन सिंदूर', जिसमें 26 निर्दोष नागरिकों की जान चली गई थी. यह ऑपरेशन नियंत्रण रेखा (LoC) के पार और पाकिस्तान के अंदर गहराई तक आतंकी बुनियादी ढांचे को खत्म करने के लिए शुरू किया गया था.

भारतीय सेना ने 10 मई को 'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान भारतीय बलों द्वारा मार गिराए गए तुर्की मेड के एक पाकिस्तानी सैन्य ड्रोन का प्रदर्शन किया. 9 मई को, भारत के पश्चिमी मोर्चे पर एक बड़े तनाव के तहत, पाकिस्तानी सेना ने 7 और 8 मई की रात को भारतीय सैन्य बुनियादी ढांचे को निशाना बनाते हुए कई हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया और ड्रोन घुसपैठ की.

भारतीय सेना ने खुलासा किया था कि 36 स्थानों पर 300 से 400 ड्रोन तैनात किए गए थे, जिनमें से कई को मार गिराया था. प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि ये ड्रोन तुर्की निर्मित 'एसिसगार्ड सोंगर' मॉडल के थे.

बता दें कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद 7 मई 2025 को शुरू किया गया 'ऑपरेशन सिंदूर', जिसमें 26 निर्दोष नागरिकों की जान चली गई थी. यह ऑपरेशन नियंत्रण रेखा (LoC) के पार और पाकिस्तान के अंदर गहराई तक आतंकी बुनियादी ढांचे को खत्म करने के लिए शुरू किया गया था.

For All Latest Updates

TAGGED:

PROOF OF PAKISTANI DEFEAT
DEBRIS OF TURKEY MADE PAK DRONE
ऑपरेशन सिंदूर में पाक ड्रोन तबाह
भारतीय सेना का विजय दिवस
DEBRIS OF TURKEY MADE PAK DRONE

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Hindi Team

...view details

संबंधित ख़बरें

संजीव बिस्वाल ने बनाई भगवान जगन्नाथ की आकर्षक मूर्ति

कबाड़ से बेमिसाल: ओडिशा के संजीव बिस्वाल ने बनाई भगवान जगन्नाथ की आकर्षक मूर्ति

December 16, 2025 at 10:25 PM IST
Bangladesh Navy attacked a fishing trawler

बांग्लादेश नेवी ने मछुआरों के ट्रॉलर पर किया हमला, भारतीय जल सीमा में जहाज की लाइट बंदकर घुसे

December 16, 2025 at 9:11 PM IST
जॉर्डन में पीएम मोदी का शानदार स्वागत

विदेश दौरे पर पीएम मोदी: जॉर्डन-भारत के बीच द्विपक्षीय व्यापार को 5 अरब डॉलर करने का लक्ष्य

December 16, 2025 at 8:43 PM IST
solar powered vehicles

आंध्र प्रदेश के एमटेक छात्र ने बनाई सोलर एनर्जी से चलने वाली गाड़ियां

December 16, 2025 at 8:32 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.