ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमले का तेरहवां दिन, इजराइल के कई शहरों पर ईरान का जोरदार हमला - 13TH DAY OF THE ATTACK ON IRAN

युद्ध का तेरहवां दिन (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 12, 2026 at 10:44 PM IST

1 Min Read
ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमले पिछले तेरह दिनों से जारी हैं और दोनों पक्षों के बीच जारी संघर्ष के थमने के आसार नहीं दिख रहे हैं. दुनिया का ध्यान खींचने के लिए ईरान... अमेरिका और इजराइल के व्यावसायिक ठिकानों को निशाना बना रहा है. बीती आधी रात को जेरूसलम और इजराइल के दूसरे शहरों में सायरन बजने लगे और जोरदार धमाके सुनाई दिए.

ईरानी आर्मी के मुताबिक, उसने इजराइल के मिलिट्री ठिकानों पामचिम और अवदा एयर बेस और सिक्योरिटी सर्विस शिन बेट के हेडक्वार्टर पर हमले किए. उधर, इटली ने दावा कि इराक के इरबिल स्थित उसके इटैलियन बेस पर हमला किया गया, हालांकि इस हमले में किसी के भी हताहत होने की खबर नहीं है.  

वहीं, इजराइली सुरक्षा बलों ने लेबनान के बेरुत में हिजबुल्ला के ठिकानों पर जोरदार हमले किए. जिनमें हिजबुल्ला के इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर, राडवान यूनिट हेडक्वार्टर और दूसरे कमांड सेंटर शामिल हैं. इजराइली डिफेंस फोर्स ने कई हिजबुल्लाह लड़ाकाओं को खत्म कर दिया है. 

13TH DAY OF THE ATTACK ON IRAN
हमले का तेरहवां दिन
ईरान पर अमेरिका और इजराइल का हमले
इजराइल के ईरान का जोरदार हमला
13TH DAY OF THE ATTACK ON IRAN

ETV Bharat Hindi Team

