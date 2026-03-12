ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमले पिछले तेरह दिनों से जारी हैं और दोनों पक्षों के बीच जारी संघर्ष के थमने के आसार नहीं दिख रहे हैं. दुनिया का ध्यान खींचने के लिए ईरान... अमेरिका और इजराइल के व्यावसायिक ठिकानों को निशाना बना रहा है. बीती आधी रात को जेरूसलम और इजराइल के दूसरे शहरों में सायरन बजने लगे और जोरदार धमाके सुनाई दिए.

ईरानी आर्मी के मुताबिक, उसने इजराइल के मिलिट्री ठिकानों पामचिम और अवदा एयर बेस और सिक्योरिटी सर्विस शिन बेट के हेडक्वार्टर पर हमले किए. उधर, इटली ने दावा कि इराक के इरबिल स्थित उसके इटैलियन बेस पर हमला किया गया, हालांकि इस हमले में किसी के भी हताहत होने की खबर नहीं है.

वहीं, इजराइली सुरक्षा बलों ने लेबनान के बेरुत में हिजबुल्ला के ठिकानों पर जोरदार हमले किए. जिनमें हिजबुल्ला के इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर, राडवान यूनिट हेडक्वार्टर और दूसरे कमांड सेंटर शामिल हैं. इजराइली डिफेंस फोर्स ने कई हिजबुल्लाह लड़ाकाओं को खत्म कर दिया है.