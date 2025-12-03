आज संसद के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन लेबर कानूनों को लेकर बड़ा हंगामा देखने को मिला. विपक्ष ने संसद परिसर के मकर द्वार के सामने जोरदार प्रदर्शन किया, नारे लगाए. इस विरोध में सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी भी शामिल हुईं.

लेकिन सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या बदलाव हुआ है, जो संसद से सड़क तक हंगामा मचा है. 21 नवंबर 2025 को देश के कामकाज से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव हुआ. केंद्र सरकार ने एक साथ चार नए लेबर कोड लागू किए. जैसे ही ये नियम लागू हुए. 26 नवंबर को कई शहरों में ट्रेड यूनियनों और कर्मचारियों ने इसका विरोध किया.

इस विरोध के बीच सबसे ज्यादा कन्फ्यूजन उसी को है, जिस पर इन नए नियमों का सीधा असर पड़ेगा. देश के कामगार, यानी लेबर, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि ये बदलाव उनके लिए अच्छे हैं या बुरेनए लेबर कोड को आसान भाषा में समझेंगे. इससे क्या फायदा होगा. क्या दिक्कतें हो सकती हैं और आखिर ये नए नियम क्या कहते हैं.

सरकार ने 29 पुराने लेबर कानूनों को मिलाकर सिर्फ 4 कोड बना दिए.

नंबर 1-वेज कोड-यानी वेतन से जुड़े नियम

नंबर 2-इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड -नौकरी, छंटनी, हड़ताल से जुड़ी बातें

नंबर 3- सोशल सिक्योरिटी कोड - PF, ESIC, इंश्योरेंस जैसी सुविधाएं

नंबर 4- सुरक्षा और हेल्थ कोड - काम की जगह की सुरक्षा और कर्मचारियों का स्वास्थ्य

सरकार का दावा है कि इससे पुराने बिखरे, अलग-अलग, समझ में न आने वाले कानून अब आसान होंगे, कामगारों को ज्यादा सुरक्षा मिलेगी और वेतन समय पर मिलेगा, लेकिन कई ट्रेड यूनियनों और विपक्षी नेताओं का कहना है. इससे कर्मचारियों की नौकरी खतरे में पड़ सकती है. कंपनियों पर कम निगरानी रहेगी, कॉन्ट्रैक्ट पर काम करवाना बढ़ सकता है.

अब जानते हैं नए लेबर कोड में बदला क्या गया है.

अब हर कर्मचारी को लिखित अप्वाइंटमेंट लेटर देना जरूरी होगी. पहले कई जगह सिर्फ मौखिक नौकरी दी जाती थी. अब लिखित लेटर देना कानून है.

गिग वर्कर्स भी सोशल सिक्योरिटी में शामिल होंगे जैसे Zomato डिलीवरी, Uber/Ola ड्राइवर, Swiggy पार्टनर. अब इन्हें भी PF, इंश्योरेंस जैसी सुविधा मिल सकती है. पहले ये लोग पूरी तरह बाहर थे. अब हर कामगार को न्यूनतम वेतन मिलना ही है. अब चाहे कोई मजदूर हो, ड्राइवर हो या होटल में काम करता हो सबको कानूनी न्यूनतम वेतन देना ही पड़ेगा.

40 साल की उम्र के बाद हर कर्मचारी का फ्री हेल्थ चेकअप. पहले कंपनियों पर कोई दबाव नहीं था, अब ये जरूरी है.

महिलाएं अब नाइट शिफ्ट में भी काम कर सकती हैं, कंपनी को सुरक्षा का इंतजाम करना होगा. पहले कई जगह महिलाओं को रोका जाता था.

पूरे भारत में ESIC का फायदा मिल सकेगा. पहले शहर बदलो,फायदा बंद. अब नौकरी बदलो, शहर बदलो, ESIC बंद नहीं होगा, साथ ही कंपनियों के लिए काम आसान होगा. पहले अलग-अलग कानून, अलग रजिस्ट्रेशन, अलग फॉर्म अब सिर्फ एक लाइसेंस, एक रजिस्ट्रेशन, एक रिटर्न.

इसके अलावा फिक्स्ड-टर्म (कॉन्ट्रैक्ट) कर्मचारियों को परमानेंट जैसे अधिकार, समान वेतन, मेडिकल सुविधा, एक साल में ग्रेच्युटी, पहले कॉन्ट्रैक्ट वाले लगभग हर सुविधा से बाहर रहते थे.अब उन्हें ये सब मिलेगा.

भारत की सबसे बड़ी IT और सॉफ्टवेयर कंपनियों के संघ NASSCOM का कहना है कि ये बदलाव भारत में कामकाज को आसान बनाएंगे और नए मौके पैदा करेंगे. SBI रिसर्च का अनुमान है कि न्यूनतम वेतन लागू होने से लगभग 75,000 करोड़ रुपये देश की अर्थव्यवस्था में अतिरिक्त खर्च के रूप में आएंगे...यानी लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा, ज्यादा खरीदारी.