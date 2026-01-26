पूरा देश आज अपना 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है. नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कई केंद्रीय मंत्री, सेना के शीर्ष अधिकारी, विदेशी राजदूतों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हजारों लोग कार्यक्रम में मौजूद रहे. इस अवसर पर राष्ट्रपति ने भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को शांति काल के सबसे बड़े सैन्य सम्मान अशोक चक्र से सम्मानित किया.

यूरोपीय काउंसिल के अध्यक्ष अनटोनियो कोस्टा और यूरोपीय कमीशन की चेयरमैन उर्सुला वॉन डेर ने मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम की शोभा बढाई. उर्सुला ने इस बड़ा सम्मान बताते हुए खुशी जाहिर की.

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की टैरिफ धमकियों के बीच भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच एक बड़ी डील होने जा रही है. कल इस डील का एलान हो सकता है, जिसके जरिए भारत 27 देशों के बाजारों में पहुंच पाएगा. मुक्त व्यापार समझौते के तहत दोनों पक्षों ने 90 प्रतिशत से ज्यादा व्यापारिक सामानों पर टैरिफ हटाने का टारगेट सेट किया है. उर्सुला वॉन ने इस समझौते को मदर ऑफ ऑल डील्स का नाम दिया है, जिससे कपड़ा, फर्मास्यूटिकल, इंजीनियरिंग और आईटी सेक्टर को नई ताकत मिल सकती है.