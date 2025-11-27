ETV Bharat / Videos

IITF के आखिरी दिन 72090 लोग ट्रेड फेयर आए घूमने, जमकर उठाया डिस्काउंट का लाभ - IITF 2025

By ETV Bharat Delhi Team

Published : November 27, 2025 at 10:36 PM IST

नई दिल्ली: भारत मंडपम में भारतीय अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले के आखिरी दिन करीब 72090 लोग मेला देने पहुंचे. अंतिम दिन लोगों को हर सामान पर बंपर डिस्काउंट भी मिला. गाजियाबाद से IITF घूमने आई सविता शर्मा ने बताया कि आखिरी दिन मेले में आकर अच्छा लगा. जरूरत के सभी सामान खरीदे और यहां काफी यूनिक टाइम मिल जाते हैं. सभी पर अच्छा डिस्काउंट मिला है. सभी सामानों की कीमत भी ठीक थी. एक साथ मेला घूमने आई निशा और गुरजीत कौर ने बताया कि वह हर वर्ष ट्रेड फेयर घूमे आती है. हर बार कोशिश करती हैं कि आखिरी दिन ही आए क्योंकि लास्ट डे हर सामान पर डिस्काउंट मिलता है. गुड़गांव से अपने परिवार के साथ IITF घूमने आए डॉ. मोहित कुमार दयाल ने बताया कि वह भी डिस्काउंट की उम्मीद से ही आखरी दिन घूमने आए हैं. लेकिन हर सामान पर उम्मीद के मुताबिक डिस्काउंट नहीं मिला. फिर भी कई दुकानदार अच्छा डिस्काउंट दे रहे हैं. इसलिए काफी शॉपिंग भी की. बता दें कि 14 दिनों तक चले वाले भारतीय अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले में इस वर्ष 18 लाख लोग घूमने आए.  

INDIA INTERNATIONAL TRADE FAIR 2025
IITF 2025 LAST DAYS DISCOUNT
IITF DELHI 2025
इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2025
IITF 2025

ETV Bharat Delhi Team

संपादक की पसंद

