प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संविधान दिवस के मौके पर देशवासियों को दिल से बधाई दी. इस मौके पर उन्होंने संविधान निर्माताओं को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि उनकी शिक्षाएं 'विकसित भारत' बनाने के लिए प्रेरणा का काम करती रहेगी.

X पर पीएम मोदी ने कहा, 'इस शुभ अवसर पर मैं आदरणीय बाबासाहेब और संविधान सभा के सभी महान लोगों को आदरपूर्वक सलाम करता हूं. संविधान के रूप में उन्होंने हमें जो तोहफा दिया है, वह भारतीय लोकतंत्र की एक अनमोल धरोहर है. यह 'विकसित भारत' के संकल्प को पूरा करने में हमारा मार्गदर्शन करता रहेगा.'

26 नवंबर वही तारीख है, जब 1949 में संविधान सभा ने भारतीय संविधान को औपचारिक रूप से अपनाया था. भारत सरकार की ओर 19 नवंबर, 2015 को जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक, 26 नवंबर को हर साल 'संविधान दिवस' मनाया जाता है. इस दिन बीजेपी संविधान गौरव दिवस के रूप में मनाती है. केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह नई दिल्ली के डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविक सेंटर में दोपहर साढ़े तीन बजे 'संविधान गौरव दिवस' प्रोग्राम को संबोधित करेंगे. वहीं, विभिन्न दलों की ओर से देश में अलग-अलग कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है.