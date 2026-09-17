पीएम मोदी के 76वें जन्मदिन पर होगा सेवा संकल्प यात्रा का आगाज, हर घर जलेगा आशीर्वाद का दीया

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 76वें जन्मदिन पर देशभर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है. दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता 108 कुंडीय यज्ञ में शामिल हुईं. पटना में भी कार्यकर्ताओं ने हवन यज्ञ किया. वहीं, लखनऊ में 'सेवा संकल्प अभियान' के तहत स्वच्छता कार्यक्रम का आयोजन किया गया.

इस अवसर पर आज शाम देश भर के घरों में ‘आशीर्वाद का दीया’ जलेगा. शाम 6 से 7 बजे के बीच दीपक जलाकर लोग दीया जलकर उनके दीर्घायु जीवन और उत्तम स्वास्थ्य की कामना करेंगे. बीजेपी ने इसे जनसेवा के संकल्प का प्रतीक बताया है. दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा समेत कई नेताओं ने लोगों से हर घर से आशीर्वाद भेजने की अपील की है. उधर, गृह मंत्री अमित शाह ने पीएम मोदी को उनके जन्मदिन की बधाई दी है और उन्हें बलिदान और अडिग संकल्प का प्रतीक बताया है.

पीएम मोदी के निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी में आज सीनियर नेता मौजूद रहेंगे. काशी में पहले प्रधानमंत्री की लंबी आयु के लिए जलाभिषेक होगा, उसके बाद आशीर्वाद का दीया जलाने के कार्यक्रम में ये नेता शामिल होंगे. यहीं से वाराणसी-वडनगर बाइक यात्रा का शुभारंभ होगा. जबकि वडनगर से गृह मंत्री अमित शाह यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे. दोनों ओर से निकलने वाली ये युवा बाइक यात्रा 10 राज्यों, 193 जिलों और 1,159 गांवों से गुजरेगी. इसमें करीब एक हजार युवा शामिल होंगे. उद्देश्य प्रधानमंत्री की नीतियों और 25 वर्ष की जनसेवा यात्रा को जन-जन तक पहुंचाना बताया गया है.

पीएम के जन्मदिन पर आज से शुरू होने वाली सेवा संकल्प यात्रा अगले 17 अक्टूबर तक चलेगी.