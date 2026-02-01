RSS के 100 वर्ष पूरे होने पर सांस्कृतिक राहगीरी कार्यक्रम,आयोजन के जरिए दिया गया सामाजिक संदेश - COMPLETING 100 YEARS
Published : February 1, 2026 at 12:10 PM IST
नई दिल्ली: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में देशभर में हिंदू सम्मेलन और विभिन्न सामाजिक गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है. इसी क्रम में आईपी एक्सटेंशन में सांस्कृतिक राहगीरी का आयोजन किया गया. कार्यक्रम में आरएसएस से जुड़ी अलग अलग सामाजिक संस्थाओं ने सक्रिय सहभागिता निभाई और समाज से जुड़े मुद्दों पर जागरूकता का संदेश दिया.आयोजन के दौरान रागिनी और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया गया. कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति के जरिए नियमित व्यायाम, संतुलित जीवनशैली और मानसिक स्वास्थ्य के महत्व को सरल भाषा में लोगों तक पहुंचाया. इसके साथ ही पर्यावरण संरक्षण को लेकर भी जागरूकता फैलाई गई और लोगों से अधिक से अधिक पौधे लगाने तथा प्रकृति के संरक्षण में योगदान देने की अपील की गई.
