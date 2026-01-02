ETV Bharat / Videos

नए साल के मौके पर लोटस टेंपल देखने उमड़ी भीड़, 1 किलोमीटर लंबी कतार में नजर आए पर्यटक - LOTUS TEMPLE

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
दूर-दूर से लोटस टैंपल देखने पहुंचे पर्यटक (ETV BHARAT)

By ETV Bharat Delhi Team

Published : January 2, 2026 at 12:12 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: देश भर में नए साल के पहले दिन सुबह से ही लोग मंदिरों में भगवान के दर्शन के लिए लंबी लाइन में लगे नजर आए,तो वहीं दिल्ली के कालकाजी मंदिर और लोटस टैंपल में अलग ही तरह की भीड़ देखने को मिली. लोटस टैंपल के बाहर करीब एक किलोमीटर लंबी लाइन में लगकर लोग एंट्री का इंतजार करते दिखे. इस दौरान जब ईटीवी भारत की टीम लोटस टेंपल पहुंची तो देखा कि यहां पर पर्यटकों की लंबी कतार लगी हुई है जब उनसे पूछा गया तो पता चला कि नए साल पर देश के अलग-अलग राज्यों से पर्यटक दिल्ली के कालकाजी स्थित लोटस टेंपल को देखने पहुंचे हैं. नव वर्ष के अवसर पर पर्यटकों की भीड़ को देखते हुए प्रशासन के द्वारा भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. जगह-जगह पर पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं वहीं दिल्ली में लाल किला, कुतुब मीनार, अक्षरधाम और लोटस टेंपल देखने के लिए पर्यटक सबसे ज्यादा पहुंचते हैं जिसकी वजह से इन सभी फेमस पर्यटन स्थल को देखने के लिए नए साल पर लोगों की भारी भीड़ देखी गई.

नई दिल्ली: देश भर में नए साल के पहले दिन सुबह से ही लोग मंदिरों में भगवान के दर्शन के लिए लंबी लाइन में लगे नजर आए,तो वहीं दिल्ली के कालकाजी मंदिर और लोटस टैंपल में अलग ही तरह की भीड़ देखने को मिली. लोटस टैंपल के बाहर करीब एक किलोमीटर लंबी लाइन में लगकर लोग एंट्री का इंतजार करते दिखे. इस दौरान जब ईटीवी भारत की टीम लोटस टेंपल पहुंची तो देखा कि यहां पर पर्यटकों की लंबी कतार लगी हुई है जब उनसे पूछा गया तो पता चला कि नए साल पर देश के अलग-अलग राज्यों से पर्यटक दिल्ली के कालकाजी स्थित लोटस टेंपल को देखने पहुंचे हैं. नव वर्ष के अवसर पर पर्यटकों की भीड़ को देखते हुए प्रशासन के द्वारा भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. जगह-जगह पर पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं वहीं दिल्ली में लाल किला, कुतुब मीनार, अक्षरधाम और लोटस टेंपल देखने के लिए पर्यटक सबसे ज्यादा पहुंचते हैं जिसकी वजह से इन सभी फेमस पर्यटन स्थल को देखने के लिए नए साल पर लोगों की भारी भीड़ देखी गई.

For All Latest Updates

TAGGED:

1ST JANUARY 2026 LOTOUS TEMPLE
IS LOTUS TEMPLE FREE ENTRY
DELHI LOTUS TEMPLE HUGE RUSH
LOTUS TEMPLE NEW YEAR CELEBRATION
LOTUS TEMPLE

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Delhi Team

...view details

संबंधित ख़बरें

फूलों की दुकान

नोएडा में नए साल पर सजी फूलों की दुकान, जानें इस बार क्या है कीमत ?

December 31, 2025 at 7:37 PM IST
मधुप तिवारी स्पेशल सीपी

दिल्ली पुलिस ने लौटाए 1000 खोए और चोरी हुए मोबाइल, पाकर खिले मालिकों के चेहरे

December 31, 2025 at 11:42 AM IST
नये साल से पहले दिल्ली में पर्यटकों की भीड़

दिल्ली में प्रदूषण और कड़ाके की ठंड के बावजूद लोटस टेंपल को देखेन के लिए पर्यटकों की लगी लंबी लाइन

December 30, 2025 at 4:28 PM IST
छात्रों ने गंगा ढाबा से पीएसआर तक निकाला मार्च

अरावली को बचाने के लिए JNU में छात्रों ने गंगा ढाबा से पीएसआर तक निकाला मार्च

December 27, 2025 at 7:13 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.