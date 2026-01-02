नए साल के मौके पर लोटस टेंपल देखने उमड़ी भीड़, 1 किलोमीटर लंबी कतार में नजर आए पर्यटक - LOTUS TEMPLE
Published : January 2, 2026 at 12:12 PM IST
नई दिल्ली: देश भर में नए साल के पहले दिन सुबह से ही लोग मंदिरों में भगवान के दर्शन के लिए लंबी लाइन में लगे नजर आए,तो वहीं दिल्ली के कालकाजी मंदिर और लोटस टैंपल में अलग ही तरह की भीड़ देखने को मिली. लोटस टैंपल के बाहर करीब एक किलोमीटर लंबी लाइन में लगकर लोग एंट्री का इंतजार करते दिखे. इस दौरान जब ईटीवी भारत की टीम लोटस टेंपल पहुंची तो देखा कि यहां पर पर्यटकों की लंबी कतार लगी हुई है जब उनसे पूछा गया तो पता चला कि नए साल पर देश के अलग-अलग राज्यों से पर्यटक दिल्ली के कालकाजी स्थित लोटस टेंपल को देखने पहुंचे हैं. नव वर्ष के अवसर पर पर्यटकों की भीड़ को देखते हुए प्रशासन के द्वारा भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. जगह-जगह पर पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं वहीं दिल्ली में लाल किला, कुतुब मीनार, अक्षरधाम और लोटस टेंपल देखने के लिए पर्यटक सबसे ज्यादा पहुंचते हैं जिसकी वजह से इन सभी फेमस पर्यटन स्थल को देखने के लिए नए साल पर लोगों की भारी भीड़ देखी गई.
